Королева навсегда. Невероятные приключения Елизаветы II с Бондом, Паддингтоном и в других фильмах и мультиках

Великобритания прощается с Елизаветой II. Но любители кино, сериалов и даже мультиков не расстанутся с ее величеством никогда. Королева Англии прыгала в луже со свинкой Пеппой, ходила в наступление на страну великанов и закрутила с будущим дворецким Бэтмена. Она пила пиво и травила анекдоты в пабе, восстанавливала справедливость в отношении маори и сбегала из дворца. А еще роль Елизаветы II пару раз исполняла самая настоящая Елизавета II: она десантировалась из вертолета с Джеймсом Бондом и пила чай с Паддингтоном. «Фонтанка» собрала кино- и мультбиографию королевы английской. Там есть чему позавидовать. Но и посочувствовать: жизнь, которая проходит как церемония, да еще и на глазах у всей нации, — не прогулка по саду среди роз.



«Король говорит», 2010 год

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Фильм Тома Хупера по сценарию Дэвида Сайдлера повествует о том, как отца Елизаветы, короля Великобритании Георга VI, излечил от заикания логопед Лайонел Лог в 1930-е годы. И чуть ли не единственный фильм, в котором мы видим будущую Елизавету II не взрослой дамой или благообразной старушкой в шляпке, а одиннадцатилетней девочкой. Фрея Уилсон — самая юная актриса, воплощавшая на экране образ Елизаветы II. «Лондонские каникулы», 2015 год

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Май 1945 года, война с Германией завершена, британцы празднуют победу над нацистами прямо на улицах Лондона. Принцесса Елизавета (Сара Гадон) и ее сестра Маргарет (Бел Паули) тоже хотят поучаствовать в гуляньях — девушек не выпускали за порог несколько лет. И король Георг неожиданно говорит: «Да!» Все тут же идет наперекосяк. Принцессы теряют офицеров, приставленных к ним для охраны, а потом и друг друга. Английская версия «Римских каникул» заканчивается так же, как и классический фильм с Одри Хепберн: Елизавета, пережив незабываемый вечер в компании симпатичного летчика, возвращается к своему монаршему долгу.

«Пенниуорт», сериал Epix, 2019 год

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Главный герой сериала — ветеран британского спецназа Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), который вернулся в Лондон из окопов Второй мировой войны и ищет свое место в мирной жизни. Да, это тот самый Альфред, который станет воспитателем и дворецким Брюса Уэйна, известного как Бэтман. В конце первого сезона злодеи похищают королеву Елизавету II (Джессика Эллерби), а Альфред спасает ее. И получает в награду не только орден. «Об этом не должен знать никто», — говорит Елизавета из альтернативной реальности своему спасителю. «Да кто ж мне поверит», — отвечает ей Альфред, натягивая штаны.

«Миньоны», мультфильм 2015 года

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Конец шестидесятых. Чокнутая злодейка Скарлетт Оверкилл мечтает заполучить корону Британской империи, а миньонам как раз нужен новый злодейский господин. Или госпожа. Но Елизавета II удивительно сильная и ловкая: забрать у нее корону силой не так-то просто. Оказавшись не у дел, Елизавета отлично проводит время в пабе, где пинтами дует пиво, побеждает в армрестлинге и травит анекдоты. «Зачем королеве нужен дантист? Поставить коронку!» «Корона», сериал Netflix, с 2016 года по настоящее время

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Сценарий для этого эпического полотна написал сценарист Питер Морган. Елизавету II в разные периоды ее жизни играют разные актрисы: в первых двух сезонах — Клэр Фой, затем Оливия Колман, а в пятом сезоне, который выйдет в ноябре 2022 года, — Имелда Стонтон. В связи с кончиной Елизаветы II съемки сериала планируется остановить. «Королева и я», сериал студии King Bert Productions, 2018 год



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Сериал по мотивам сатирического романа Сью Таунсенд транслировался в телеэфире в Великобритании. Сюжет простой: из князи в грязи. Премьер-министр из республиканцев лишает королевскую семью резиденций и привилегий к восторгу публики. И теперь лицам королевских кровей надо учиться жить, как простые кокни. Елизавета II (Саманта Бонд) получает нищенскую пенсию, стоит в очереди в поликлинике и открывает для себя жизнь народа. Сценаристы от души и довольно зло потешаются и над ней, и над ее родственничками.

«Большой и добрый великан», фильм 2016 года

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Семейное фэнтези Стивена Спилберга по сценарию Мелиссы Мэтисон по мотивам романа Роальда Даля. Королева Елизавета II (Пенелопа Уилтон) в финале фильма пьет чай с добрым великаном и приказывает своим генералам отправиться в наступление на страну великанов злых. Еще бы: они много лет ели британских детей.

«Голый пистолет», фильм 1988 года

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«Голый пистолет: из архивов Полицейского отряда!» — ставшая классической американская комедия Дэвида Цукера с Лесли Нильсеном в главной роли.

Елизавета II — типичная «дева в беде». Правда, когда за твое спасение берется американский полицейский, случиться может что угодно. Кстати, Жанетт Чарльз сыграла Елизавету II в десятке фильмов категории B — только благодаря удивительному внешнему сходству. Среди них была даже эротическая комедия «Секреты супержеребца» и фильм про гигантскую обезьянью самку «Королева Конг», а также более известная картина «Остин Пауэрс: Голдмембер». «Ее Величество», фильм 2001 года

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В фильме Марка Гордона девочка Элизабет буквально грезит о встрече с королевой Елизаветой II. Но Элизабет живет в маленьком городке в Новой Зеландии, а не в Лондоне. Случается чудо: королева намерена посетить этот городок с официальным визитом. Элизабет во что бы то ни стало хочет встретиться с ее величеством, чтобы восстановить справедливость в отношении коренного народа — маори. «Диана», мюзикл Netflix, 2021 год

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Мюзикл получил смешанные отзывы критиков. Зато Елизавета II (Джуди Кей) поет в нем самую длинную песню: о своей судьбе и о том, что принцесса может быть «всего лишь женой офицера». По сюжету королева здесь — главный антагонист, эдакая мамочка, чрезмерно опекающая своего великовозрастного сына.

«Спенсер», фильм 2021 года

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Королеву играет Стелла Гонет. Пока Спенсер в исполнении Кристен Стюарт томится в предчувствии развода, токсичная свекровь исподволь изводит ее еще больше. «Королева», фильм 2006 года

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За роль Елизаветы II Хелен Миррен получила «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и Кубок Вольпи. В центре истории — смерть принцессы Дианы. В этой версии истории королеве хочется посочувствовать. «Тачки-2», мультфильм Walt Disney Pictures и Pixar, 2011 год

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Королева Елизавета II, как и все остальные персонажи мультика, — тачка. Вернее, Rolls Royce, который вручает особо отличившемуся герою почётное рыцарство с помощью выдвижной антенны.

«Королевский корги», мультфильм Lionsgate nWave Pictures, 2019 год

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Корги Рекс живет в покоях Елизаветы II и, в отличие от своих старших четвероногих товарищей, ведет себя как мажор. Но тут с визитом прибывает президент США с первой леди и маленькой собачонкой. Елизавета II в этом мультике — милая бабулечка в буклях, которая любит своих корги даже больше, чем мужа.

«Свинка Пеппа», мультсериал Netflix, 27-я серия 4-го сезона, 2012 год

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Королева Елизавета II объявляет Мисс Кролик «самым невероятным тружеником нашей страны» и вручает ей медаль «за неустанную тяжкую работу», Пеппа с друзьями отправляется во дворец. А потом все дружно прыгают в грязной луже. «Принц», сатирический мультсериал HBO Max, 2021 ГОД

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Этот злобный сатирический сериал закрыли после первого же сезона, потому что общественность решила, что насмехаться над семилетним ребенком — неэтично. Главный герой здесь — маленький принц Георг. Он и его семья — на редкость неприятные и некрасивые существа. А королева... ну, по скриншотам все и так ясно. Джеймс Бонд и ее величество — церемония открытия XXX Олимпиады в Лондоне, 2012 год

Джеймс Бонд (Дэниэл Крейг) приходит в Букингемский дворец, получает задание от Елизаветы II — которую играет сама Елизавета II, — затем они садятся в вертолет и летят на нем к стадиону в Стратфорде. Из вертолета десантируется парашютист в старомодном розовом платье, а спустя мгновение Елизавета II в том же платье появляется на трибуне стадиона перед восхищенной публикой.

Паддингтон и ее величество — платиновый юбилей

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