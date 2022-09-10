Королева навсегда. Невероятные приключения Елизаветы II с Бондом, Паддингтоном и в других фильмах и мультиках

Великобритания прощается с Елизаветой II. Но любители кино, сериалов и даже мультиков не расстанутся с ее величеством никогда.
Королева Англии прыгала в луже со свинкой Пеппой, ходила в наступление на страну великанов и закрутила с будущим дворецким Бэтмена. Она пила пиво и травила анекдоты в пабе, восстанавливала справедливость в отношении маори и сбегала из дворца. А еще роль Елизаветы II пару раз исполняла самая настоящая Елизавета II: она десантировалась из вертолета с Джеймсом Бондом и пила чай с Паддингтоном. «Фонтанка» собрала кино- и мультбиографию королевы английской. Там есть чему позавидовать. Но и посочувствовать: жизнь, которая проходит как церемония, да еще и на глазах у всей нации, — не прогулка по саду среди роз.
«Король говорит», 2010 год
Фильм Тома Хупера по сценарию Дэвида Сайдлера повествует о том, как отца Елизаветы, короля Великобритании Георга VI, излечил от заикания логопед Лайонел Лог в 1930-е годы. И чуть ли не единственный фильм, в котором мы видим будущую Елизавету II не взрослой дамой или благообразной старушкой в шляпке, а одиннадцатилетней девочкой. Фрея Уилсон — самая юная актриса, воплощавшая на экране образ Елизаветы II.
«Лондонские каникулы», 2015 год
Май 1945 года, война с Германией завершена, британцы празднуют победу над нацистами прямо на улицах Лондона. Принцесса Елизавета (Сара Гадон) и ее сестра Маргарет (Бел Паули) тоже хотят поучаствовать в гуляньях — девушек не выпускали за порог несколько лет. И король Георг неожиданно говорит: «Да!» Все тут же идет наперекосяк. Принцессы теряют офицеров, приставленных к ним для охраны, а потом и друг друга. Английская версия «Римских каникул» заканчивается так же, как и классический фильм с Одри Хепберн: Елизавета, пережив незабываемый вечер в компании симпатичного летчика, возвращается к своему монаршему долгу.
«Пенниуорт», сериал Epix, 2019 год
Главный герой сериала — ветеран британского спецназа Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), который вернулся в Лондон из окопов Второй мировой войны и ищет свое место в мирной жизни. Да, это тот самый Альфред, который станет воспитателем и дворецким Брюса Уэйна, известного как Бэтман.
В конце первого сезона злодеи похищают королеву Елизавету II (Джессика Эллерби), а Альфред спасает ее. И получает в награду не только орден. «Об этом не должен знать никто», — говорит Елизавета из альтернативной реальности своему спасителю. «Да кто ж мне поверит», — отвечает ей Альфред, натягивая штаны.
«Миньоны», мультфильм 2015 года
Конец шестидесятых. Чокнутая злодейка Скарлетт Оверкилл мечтает заполучить корону Британской империи, а миньонам как раз нужен новый злодейский господин. Или госпожа. Но Елизавета II удивительно сильная и ловкая: забрать у нее корону силой не так-то просто. Оказавшись не у дел, Елизавета отлично проводит время в пабе, где пинтами дует пиво, побеждает в армрестлинге и травит анекдоты. «Зачем королеве нужен дантист? Поставить коронку!»
«Корона», сериал Netflix, с 2016 года по настоящее время
Сценарий для этого эпического полотна написал сценарист Питер Морган. Елизавету II в разные периоды ее жизни играют разные актрисы: в первых двух сезонах — Клэр Фой, затем Оливия Колман, а в пятом сезоне, который выйдет в ноябре 2022 года, — Имелда Стонтон. В связи с кончиной Елизаветы II съемки сериала планируется остановить.
«Королева и я», сериал студии King Bert Productions, 2018 год
Сериал по мотивам сатирического романа Сью Таунсенд транслировался в телеэфире в Великобритании. Сюжет простой: из князи в грязи. Премьер-министр из республиканцев лишает королевскую семью резиденций и привилегий к восторгу публики. И теперь лицам королевских кровей надо учиться жить, как простые кокни. Елизавета II (Саманта Бонд) получает нищенскую пенсию, стоит в очереди в поликлинике и открывает для себя жизнь народа. Сценаристы от души и довольно зло потешаются и над ней, и над ее родственничками.
«Большой и добрый великан», фильм 2016 года
Семейное фэнтези Стивена Спилберга по сценарию Мелиссы Мэтисон по мотивам романа Роальда Даля. Королева Елизавета II (Пенелопа Уилтон) в финале фильма пьет чай с добрым великаном и приказывает своим генералам отправиться в наступление на страну великанов злых. Еще бы: они много лет ели британских детей.
«Голый пистолет», фильм 1988 года
«Голый пистолет: из архивов Полицейского отряда!» — ставшая классической американская комедия Дэвида Цукера с Лесли Нильсеном в главной роли.
Елизавета II — типичная «дева в беде». Правда, когда за твое спасение берется американский полицейский, случиться может что угодно.
Кстати, Жанетт Чарльз сыграла Елизавету II в десятке фильмов категории B — только благодаря удивительному внешнему сходству. Среди них была даже эротическая комедия «Секреты супержеребца» и фильм про гигантскую обезьянью самку «Королева Конг», а также более известная картина «Остин Пауэрс: Голдмембер».
«Ее Величество», фильм 2001 года
В фильме Марка Гордона девочка Элизабет буквально грезит о встрече с королевой Елизаветой II. Но Элизабет живет в маленьком городке в Новой Зеландии, а не в Лондоне. Случается чудо: королева намерена посетить этот городок с официальным визитом. Элизабет во что бы то ни стало хочет встретиться с ее величеством, чтобы восстановить справедливость в отношении коренного народа — маори.
«Диана», мюзикл Netflix, 2021 год
Мюзикл получил смешанные отзывы критиков. Зато Елизавета II (Джуди Кей) поет в нем самую длинную песню: о своей судьбе и о том, что принцесса может быть «всего лишь женой офицера». По сюжету королева здесь — главный антагонист, эдакая мамочка, чрезмерно опекающая своего великовозрастного сына.
«Спенсер», фильм 2021 года
Королеву играет Стелла Гонет. Пока Спенсер в исполнении Кристен Стюарт томится в предчувствии развода, токсичная свекровь исподволь изводит ее еще больше.
«Королева», фильм 2006 года
За роль Елизаветы II Хелен Миррен получила «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и Кубок Вольпи. В центре истории — смерть принцессы Дианы. В этой версии истории королеве хочется посочувствовать.
«Тачки-2», мультфильм Walt Disney Pictures и Pixar, 2011 год
Королева Елизавета II, как и все остальные персонажи мультика, — тачка. Вернее, Rolls Royce, который вручает особо отличившемуся герою почётное рыцарство с помощью выдвижной антенны.
«Королевский корги», мультфильм Lionsgate nWave Pictures, 2019 год
Корги Рекс живет в покоях Елизаветы II и, в отличие от своих старших четвероногих товарищей, ведет себя как мажор. Но тут с визитом прибывает президент США с первой леди и маленькой собачонкой. Елизавета II в этом мультике — милая бабулечка в буклях, которая любит своих корги даже больше, чем мужа.
«Свинка Пеппа», мультсериал Netflix, 27-я серия 4-го сезона, 2012 год
Королева Елизавета II объявляет Мисс Кролик «самым невероятным тружеником нашей страны» и вручает ей медаль «за неустанную тяжкую работу», Пеппа с друзьями отправляется во дворец. А потом все дружно прыгают в грязной луже.
«Принц», сатирический мультсериал HBO Max, 2021 ГОД
Этот злобный сатирический сериал закрыли после первого же сезона, потому что общественность решила, что насмехаться над семилетним ребенком — неэтично. Главный герой здесь — маленький принц Георг. Он и его семья — на редкость неприятные и некрасивые существа. А королева... ну, по скриншотам все и так ясно.
Джеймс Бонд и ее величество — церемония открытия XXX Олимпиады в Лондоне, 2012 год
Джеймс Бонд (Дэниэл Крейг) приходит в Букингемский дворец, получает задание от Елизаветы II — которую играет сама Елизавета II, — затем они садятся в вертолет и летят на нем к стадиону в Стратфорде. Из вертолета десантируется парашютист в старомодном розовом платье, а спустя мгновение Елизавета II в том же платье появляется на трибуне стадиона перед восхищенной публикой.
Паддингтон и ее величество — платиновый юбилей
Летом 2022 года Елизавета II снова снялась в роли самой себя. Она дала аудиенцию медвежонку Паддингтону из книг Майкла Бонда и пила с ним чай. Королева, нисколько не шокированная вольными манерами гостя, признается, что, как и Паддингтон, обожает бутерброды с мармеладом. И даже постоянно носит один в своей сумочке.
Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»