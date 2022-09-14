Петербуржцы прощались с Елизаветой II в консульстве Австралии. Сокровенное оставили в книге

Почётное консульство Австралии в Петербурге днём было открыто для тех, кто пожелал проститься с королевой Елизаветой II. Книга соболезнований второй день принимает соболезнования горожан.



Портрет королевы, ваза с цветами и флаг страны 14 сентября попали в объектив камеры корреспондента «Фонтанки». Тёплые слова на бумаге сегодня оставили представители дипмиссий Финляндии, Венгрии и Швеции.