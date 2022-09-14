Петербуржцы прощались с Елизаветой II в консульстве Австралии. Сокровенное оставили в книге

Почётное консульство Австралии в Петербурге днём было открыто для тех, кто пожелал проститься с королевой Елизаветой II. Книга соболезнований второй день принимает соболезнования горожан.
Портрет королевы, ваза с цветами и флаг страны 14 сентября попали в объектив камеры корреспондента «Фонтанки». Тёплые слова на бумаге сегодня оставили представители дипмиссий Финляндии, Венгрии и Швеции.
Почтить память Елизаветы II в консульстве на набережной Мойки, 11, можно было 13 и 14 сентября с 11 до 13 часов.
Накануне «Фонтанка» писала о подобном альбоме для записей в Петрикирхе. Горожане поделились сокровенным: рассказали, что мечтали выпить с королевой чаю, признавались ей в любви и обещали вечно хранить память о ней.
«Фонтанка» писала, что Елизавета II скончалась в Великобритании на 97-м году жизни. Свои последние дни она провела в Балморале под наблюдением врачей. Сроки государственных похорон уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.