    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    757мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Гроб с телом Елизаветы II доставили в Лондон и внесли в Букингемский дворец

    1884
    5 комментариев

    Гренадеры гвардейского полка на своих плечах внесли в Букингемский дворец дубовый гроб с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Вечером 13 сентября за этой церемонией в прямом эфире следили главные телеканалы страны.

    У дворца катафалк встречали новоиспеченный король Карл III с королевой-консортом Камиллой, наследником принцем Уэльским Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт. Ночь на среду гроб с телом усопшей королевы проведет в одном из парадных залов дворца. Проститься с покойной Елизаветой II смогут члены семьи, придворные и персонал резиденции монархов.

    14 сентября гроб переместят в Вестминстерское аббатство на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей. На службе будет присутствовать Карл III, после нее с королевой смогут проститься все желающие.

    Ранее гроб с телом Елизаветы II провезли по улицам Эдинбурга в прозрачном катафалке, задрапировав Королевским штандартом Шотландии, и с букетом цветов из ее сада. Тысячи людей с цветами вышли на встречу процессии, чтобы отдать дань уважения королеве.

    Сроки государственных похорон королевы уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве через неделю — 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close