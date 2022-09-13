Гроб с телом Елизаветы II доставили в Лондон и внесли в Букингемский дворец

Гренадеры гвардейского полка на своих плечах внесли в Букингемский дворец дубовый гроб с телом покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Вечером 13 сентября за этой церемонией в прямом эфире следили главные телеканалы страны.

У дворца катафалк встречали новоиспеченный король Карл III с королевой-консортом Камиллой, наследником принцем Уэльским Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт. Ночь на среду гроб с телом усопшей королевы проведет в одном из парадных залов дворца. Проститься с покойной Елизаветой II смогут члены семьи, придворные и персонал резиденции монархов.

14 сентября гроб переместят в Вестминстерское аббатство на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей. На службе будет присутствовать Карл III, после нее с королевой смогут проститься все желающие.



Ранее гроб с телом Елизаветы II провезли по улицам Эдинбурга в прозрачном катафалке, задрапировав Королевским штандартом Шотландии, и с букетом цветов из ее сада. Тысячи людей с цветами вышли на встречу процессии, чтобы отдать дань уважения королеве.



Сроки государственных похорон королевы уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве через неделю — 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.

