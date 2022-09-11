Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Эдинбург: её встречали тысячи

Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге. Это финальная точка последнего путешествия монарха по Шотландии. Тысячи людей выстроились на улицах города.
Как сообщает 11 сентября The Guardian, покинув замок Балморал этим утром в 10 утра, похоронный кортеж с гробом королевы Елизаветы II прибыл в ее официальную резиденцию в Эдинбурге. В шестичасовом путешествии через Абердин, Данди и Перт катафалк сопровождала дочь королевы — принцесса Анна с мужем.
Гроб с телом Елизаветы II провезли по улицам Эдинбурга в прозрачном катафалке, задрапировав Королевским штандартом Шотландии, и с букетом цветов из ее сада. Тысячи людей с цветами вышли на встречу процессии, чтобы отдать дань уважения королеве. В основном они стояли молча, опустив головы, некоторые бросали цветы перед кортежем.
Тело королевы до завтрашнего дня будет покоиться во дворце, а в понедельник его перенесут в собор Святого Джайлса, где шотландская публика сможет засвидетельствовать свое почтение. Уже во вторник 13 сентября гроб доставят на самолете из Эдинбурга в столицу — на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.
Сроки государственных похорон королевы уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве через неделю — 19 сентября.
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