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    Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Эдинбург: её встречали тысячи

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    Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге. Это финальная точка последнего путешествия монарха по Шотландии. Тысячи людей выстроились на улицах города.

    Как сообщает 11 сентября The Guardian, покинув замок Балморал этим утром в 10 утра, похоронный кортеж с гробом королевы Елизаветы II прибыл в ее официальную резиденцию в Эдинбурге. В шестичасовом путешествии через Абердин, Данди и Перт катафалк сопровождала дочь королевы — принцесса Анна с мужем.

    Гроб с телом Елизаветы II провезли по улицам Эдинбурга в прозрачном катафалке, задрапировав Королевским штандартом Шотландии, и с букетом цветов из ее сада. Тысячи людей с цветами вышли на встречу процессии, чтобы отдать дань уважения королеве. В основном они стояли молча, опустив головы, некоторые бросали цветы перед кортежем.

    Тело королевы до завтрашнего дня будет покоиться во дворце, а в понедельник его перенесут в собор Святого Джайлса, где шотландская публика сможет засвидетельствовать свое почтение. Уже во вторник 13 сентября гроб доставят на самолете из Эдинбурга в столицу — на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.

    Сроки государственных похорон королевы уже обозначены: они состоятся в Вестминстерском аббатстве через неделю — 19 сентября.

    Каким запомнили визит Елизаветы II в Петербург его свидетели — читайте в материале «Фонтанки».

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