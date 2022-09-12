Таймырскому медведю сделали КТ и МРТ. Результат — много металла в теле, задеты голова и позвоночник

Кадр из видео директора Московского зоопарка Светланы Акуловой Поделиться Поделиться





Белому медведю из Диксона сделали КТ и МРТ-диагностику, теперь вердикт вынесет невролог. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба зоопарка.

В субботу вечером медведя погрузили в сон, чтобы он не волновался, и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи сделали ему КТ и местное МРТ поражённого грудного отдела, поскольку именно оно лучше всего показывает состояние спинного мозга. Металл, обнаруженный до этого в теле животного с помощью рентгена, процедуре не помешал.



«К сожалению, результаты томографии неутешительные. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задеты мягкие ткани головы и позвоночник. Также врачи определили обширный миозит [воспаление]. У животного гематомы и перелом ребер», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Сегодня медведь чувствует себя хорошо, он отошёл от анестезии и активно перемещается по вольеру, аппетит у него вполне здоровый. Однако задние лапы по-прежнему неактивны.



Окончательный вердикт вынесет невролог после сегодняшнего осмотра.

Раненого медведя в начале сентября обнаружили жители поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край) и передали информацию в Росприроднадзор. Специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии — мог шевелить только передними лапами и головой. Ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно от картечи.

В последующие дни — для стабилизации состояния после долгой анестезии — ему оказывали консервативное поддерживающее лечение, включая обезболивающие и антибиотики. У него специальный рацион питания, в который входят сырое и варёное мясо, три вида рыбы и рыбьего жира, перепелиные яйца и овсяная каша на говяжьем бульоне. После недели в зоопарке медведь начал проявлять активность и перемещаться по вольеру.