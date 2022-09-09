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    Парализованному медведю в Московском зоопарке дают обезболивающие в рыбьем жире

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    Белый медведь, найденный на Таймыре в ужасном состоянии, осваивается в Московском зоопарке.

    Видео из телеграм-канала директора Московского зоопарка Светланы Акуловой

    «Мишка уже позавтракал, визуально он выглядит и ведёт себя как здоровый хищник, но его задняя часть по-прежнему остаётся неподвижной. Завтракал медведь овсяной кашей на говяжьем бульоне с добавлением сырого и варёного мяса. В рыбьем жире были растворены антибиотики и обезболивающие», — рассказала 9 сентября директор зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

    По её словам, рацион животного урезан по требованию ветеринаров. Зоологи добавляют количество продуктов по чуть-чуть.

    Раненого медведя в начале сентября обнаружили жители поселка Диксон Красноярского края и сообщили о нем в Росприроднадзор. Вылетевшие на место специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии. При осмотре ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно, от картечи. Операцию решено было перенести из-за стресса.

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