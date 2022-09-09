Парализованному медведю в Московском зоопарке дают обезболивающие в рыбьем жире

Белый медведь, найденный на Таймыре в ужасном состоянии, осваивается в Московском зоопарке.
Видео из телеграм-канала директора Московского зоопарка Светланы Акуловой
«Мишка уже позавтракал, визуально он выглядит и ведёт себя как здоровый хищник, но его задняя часть по-прежнему остаётся неподвижной. Завтракал медведь овсяной кашей на говяжьем бульоне с добавлением сырого и варёного мяса. В рыбьем жире были растворены антибиотики и обезболивающие», — рассказала 9 сентября директор зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.
По её словам, рацион животного урезан по требованию ветеринаров. Зоологи добавляют количество продуктов по чуть-чуть.