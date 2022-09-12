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    Полиция проверит канал Ксении Собчак на ЛГБТ-пропаганду

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    Один из каналов Ксении Собчак в социальных сетях московская полиция проверит на пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    О каком именно контенте идет речь, не уточняется. Также неизвестно, будут проверять YouTube-канал или Telegram-канал Собчак.

    По данным агентства, некий москвич написал заявление в среду, 7 сентября. Источник рассказал, что речь идет о статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

    Отметим, обращение неизвестного гражданина зарегистрировано спустя несколько дней после выхода интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая рассказала о своей нетрадиционной ориентации.

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