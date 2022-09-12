Полиция проверит канал Ксении Собчак на ЛГБТ-пропаганду

Один из каналов Ксении Собчак в социальных сетях московская полиция проверит на пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О каком именно контенте идет речь, не уточняется. Также неизвестно, будут проверять YouTube-канал или Telegram-канал Собчак.

По данным агентства, некий москвич написал заявление в среду, 7 сентября. Источник рассказал, что речь идет о статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

