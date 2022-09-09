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    Новый король Британии Карл III провёл первую аудиенцию с Лиз Трасс

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    Унаследовавший трон новый король Великобритании Карл III провёл первую в роли монарха личную аудиенцию с премьером-министром страны Лиз Трасс. Об этом вечером 9 сентября передаёт агентство Press Association.

    В сообщении уточняется, что Карл III и Трасс встретились в Букингемском дворце. Подробности их беседы пока не приводятся.

    «Фонтанка» писала, что официально новым королём Британии Карла III провозгласят в субботу, 10 сентября.

    О том, что известно о новом британском монархе, читайте в нашем материале. Подробнее о его супруге — королеве-консорте Камилле Паркер-Боулз — можно посмотреть здесь.

    Накануне королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей.

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