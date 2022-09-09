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    Стало известно, когда Карла III провозгласят королем Великобритании

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    Официально новым королем Великобритании Карла III провозгласят в субботу, 10 сентября. Об этом сообщает газета The Times.

    В пятницу новый король Карл III и его супруга Камилла вернутся из замка Балморал в Шотландии, где накануне скончалась Елизавета II. До коронации еще несколько месяцев, а формальное провозглашение еще не состоялось. Однако сын скончавшегося монарха стал королем и главой государства в ту секунду, когда умерла его мать.

    Сегодня у короля может состояться первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс. Также в 20:00 мск в эфир должна выйти телевизионная речь Карла III — его первая в новом качестве.

    Подробнее о жизни нового короля Великобритании Карла III читайте в материале «Фонтанки».

    Накануне королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей.

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