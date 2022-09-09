Британский король Карл III приступил к обязанностям. А будет ли новая королева?

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





После смерти британской королевы Елизаветы II на трон вступил ее сын, принц Чарльз. Ныне он — король Карл III. Править он будет не один. Рядом всегда должна быть королева-консорт, его жена Камилла Паркер-Боулз. История их отношений настолько давняя и запутанная, что вполне может стать сюжетом для отдельной книги или фильма.

Чарльз и Камилла: знакомство Камилла происходит из дворянского рода джентри (английское дворянство без титула). Отец — майор британской армии, мать — дворянка. Знакомство с будущим королем Британии состоялось в нежном возрасте 23 лет. Это произошло в 1970 году на светском мероприятии и благодаря бывшей Чарльза. Роман закрутился быстро: по молодости принц легко заводил отношения.

Паре не мешало даже то, что Камилла на тот момент уже была не так уж свободна. Девушка состояла в отношениях с офицером Эндрю Паркер-Боулзом. Назвать их гладкими было бы сложно: постоянно то вместе, то врозь. Однако официального разрыва не было. Словом, ничего хорошего, с точки зрения королевского двора, Камилла не представляла. Исход на тот момент был очевиден: Чарльза отправили служить на фронт, девушке дали понять, что она не желательна в качестве невесты. И в 1973 году Камилла согласилась на брак с Эндрю Паркер-Боулзом. Брак не задался. Камилла родила двоих детей, но супруг оказался неверным. Даже наличие семьи не повлияло — он так и не смог остепениться.

В результате после нескольких лет брака отношения Чарльза и Камиллы возобновились и, наверное, даже стали крепче. Принцесса Диана: любовный треугольник Когда стало очевидно, что отношения неженатого наследника престола Чарльза и замужней Камиллы Паркер-Боулз больше так продолжаться не могут, наследнику подыскали невесту. Ей оказалась 20-летняя Диана Спенсер, выбранная Елизаветой II. Поговаривают, что девушка получила и одобрение Камиллы. Тогда она постоянно находилась рядом с Чарльзом, несмотря на прямой запрет королевы.

За свадьбой Дианы и Чарльза в 1981 году наблюдал весь мир, а платье невесты обсуждают до сих пор. Тогда мало кто знал, что принц женится на нелюбимой, а задача новобрачной сводится лишь к тому, чтобы родить наследников и стать его официальной королевой. В такой ситуации сложно говорить о семейном счастье.

Итак, отношения Чарльза и Камиллы снова прерваны, но лишь на несколько лет. В 1982 году Диана принесла британскому престолу наследника — принца Уильяма. Два года спустя родился Гарри. Но, по слухам, в 1986-м Чарльз снова вернулся к своей Камилле. А Диана фактически осталась одна.

В такой ситуации развод был неминуем. Отношения принца и принцессы не сложились. Официально пара разъехалась в 1992 году, а развод Чарльза и Дианы был завершен в 1996-м. Казалось бы, будущий британский король и Камилла (она развелась годом ранее) могут наконец построить отношения. Но в 1997 году гибнет всенародно любимая принцесса Диана, и на Камиллу Паркер-Боулз буквально обрушивается волна ненависти. Ее винили не просто в распаде монаршего брака, ее винили в смерти Дианы. Вплоть до того, что она едва ли не подстроила трагическое ДТП.

Чарльз и Камилла: счастливый финал И все же Чарльз и Камилла смогли преодолеть все трудности. Правда, королеве Елизавете II женщина официально была представлена только в 2000 году. Брак состоялся лишь пятью годами позже: спустя 35 (!) лет после знакомства. В официальном объявлении о грядущей церемонии было указано, что Камилла после замужества получит титул принцессы-консорта после того, как Чарльз взойдет на престол. Это уже было большим послаблением со стороны двора. Однако буквально в 2022 году Елизавета II пошла дальше: Камилле официально был дарован титул будущей королевы-консорта. Королевой она стать и не могла: титул получают только суверены. Статус королевы-консорта означает, что Камилла будет коронована вместе с Чарльзом на аналогичной, но более простой церемонии. Как ранее заявлял Букингемский дворец, основная роль супруги короля заключается в том, чтобы «оказывать дружеские отношения, а также моральную и практическую поддержку» правящему монарху.

Несмотря на все преграды, Камилла и Чарльз (теперь уже Карл III) будут коронованы в один день, 10 сентября 2022 года.