    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.8eur60.7
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Британский король Карл III приступил к обязанностям. А будет ли новая королева?

    3488
    6 комментариев
    Фото: скриншот видео / YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    После смерти британской королевы Елизаветы II на трон вступил ее сын, принц Чарльз. Ныне он — король Карл III. Править он будет не один. Рядом всегда должна быть королева-консорт, его жена Камилла Паркер-Боулз. История их отношений настолько давняя и запутанная, что вполне может стать сюжетом для отдельной книги или фильма.

    Чарльз и Камилла: знакомство

    Камилла происходит из дворянского рода джентри (английское дворянство без титула). Отец — майор британской армии, мать — дворянка. Знакомство с будущим королем Британии состоялось в нежном возрасте 23 лет. Это произошло в 1970 году на светском мероприятии и благодаря бывшей Чарльза. Роман закрутился быстро: по молодости принц легко заводил отношения.

    Паре не мешало даже то, что Камилла на тот момент уже была не так уж свободна. Девушка состояла в отношениях с офицером Эндрю Паркер-Боулзом. Назвать их гладкими было бы сложно: постоянно то вместе, то врозь. Однако официального разрыва не было.

    Словом, ничего хорошего, с точки зрения королевского двора, Камилла не представляла. Исход на тот момент был очевиден: Чарльза отправили служить на фронт, девушке дали понять, что она не желательна в качестве невесты. И в 1973 году Камилла согласилась на брак с Эндрю Паркер-Боулзом. Брак не задался. Камилла родила двоих детей, но супруг оказался неверным. Даже наличие семьи не повлияло — он так и не смог остепениться.

    В результате после нескольких лет брака отношения Чарльза и Камиллы возобновились и, наверное, даже стали крепче.

    Принцесса Диана: любовный треугольник

    Когда стало очевидно, что отношения неженатого наследника престола Чарльза и замужней Камиллы Паркер-Боулз больше так продолжаться не могут, наследнику подыскали невесту. Ей оказалась 20-летняя Диана Спенсер, выбранная Елизаветой II. Поговаривают, что девушка получила и одобрение Камиллы. Тогда она постоянно находилась рядом с Чарльзом, несмотря на прямой запрет королевы.

    За свадьбой Дианы и Чарльза в 1981 году наблюдал весь мир, а платье невесты обсуждают до сих пор. Тогда мало кто знал, что принц женится на нелюбимой, а задача новобрачной сводится лишь к тому, чтобы родить наследников и стать его официальной королевой. В такой ситуации сложно говорить о семейном счастье.

    Итак, отношения Чарльза и Камиллы снова прерваны, но лишь на несколько лет. В 1982 году Диана принесла британскому престолу наследника — принца Уильяма. Два года спустя родился Гарри. Но, по слухам, в 1986-м Чарльз снова вернулся к своей Камилле. А Диана фактически осталась одна.

    В такой ситуации развод был неминуем. Отношения принца и принцессы не сложились. Официально пара разъехалась в 1992 году, а развод Чарльза и Дианы был завершен в 1996-м.

    Казалось бы, будущий британский король и Камилла (она развелась годом ранее) могут наконец построить отношения. Но в 1997 году гибнет всенародно любимая принцесса Диана, и на Камиллу Паркер-Боулз буквально обрушивается волна ненависти. Ее винили не просто в распаде монаршего брака, ее винили в смерти Дианы. Вплоть до того, что она едва ли не подстроила трагическое ДТП.

    Чарльз и Камилла: счастливый финал

    И все же Чарльз и Камилла смогли преодолеть все трудности. Правда, королеве Елизавете II женщина официально была представлена только в 2000 году. Брак состоялся лишь пятью годами позже: спустя 35 (!) лет после знакомства.

    В официальном объявлении о грядущей церемонии было указано, что Камилла после замужества получит титул принцессы-консорта после того, как Чарльз взойдет на престол. Это уже было большим послаблением со стороны двора.

    Однако буквально в 2022 году Елизавета II пошла дальше: Камилле официально был дарован титул будущей королевы-консорта. Королевой она стать и не могла: титул получают только суверены. Статус королевы-консорта означает, что Камилла будет коронована вместе с Чарльзом на аналогичной, но более простой церемонии. Как ранее заявлял Букингемский дворец, основная роль супруги короля заключается в том, чтобы «оказывать дружеские отношения, а также моральную и практическую поддержку» правящему монарху.

    Несмотря на все преграды, Камилла и Чарльз (теперь уже Карл III) будут коронованы в один день, 10 сентября 2022 года.

    Фото: скриншот видео / YouTube

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни 8 сентября. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close