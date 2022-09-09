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    «Спасибо, мэм, за все». Что говорят о королеве Елизавете медвежонок Паддингтон, Папа Римский и мировые лидеры

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    Соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II выражают не только официальные лица. Присоединился к ним и медвежонок Паддингтон – сообщение 8 сентября появилось в его аккаунте в соцсетях.

    «Спасибо, мэм, за все», – написал он. Летом они с королевой снялись в полуанимационном ролике к 70-летию ее восшествия на престол. Медвежонок и королева пили чай, и он поблагодарил ее «за все».

    Кто еще выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

    Папа Римский Франциск направил новому королю Великобритании Чарльзу телеграмму – сообщил, что глубоко опечален смертью ее величества, и воздал должное «неустанной службе королевы на благо Британии и Содружества».

    Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель отметили, что королеву не покидали юмор и обаяние даже во время пышных церемоний. «Когда мы только начинали жить в качестве президента и первой леди, она приветствовала нас на мировой арене с распростертыми объятиями и необычайной щедростью. Снова и снова мы поражались ее теплоте», – заявили они.

    Действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл назвали королеву «больше, чем монархом». «Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь — слышали ли они ее по радио как юную принцессу, выступающую перед детьми Соединенного Королевства, или смотрели по телевизору ее коронацию, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей со смартфонов», – отметила пара.

    «Ее Величество Королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на свою страну и свой век», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Британские железнодорожные, почтовые и транспортные рабочие отменили забастовки в связи со смертью королевы, сообщает The Guardian. Остановила торги Лондонская биржа. В Бразилии объявлен трехдневный траур, а у Белого дома приспустили американский флаг.

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    В Великобритании объявлен десятидневный траур, у Букингемского дворца собралась внушительная толпа.

    Ранее соболезнования новому королю Великобритании Чарльзу (Карлу III) выразил президент РФ Владимир Путин.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее читайте о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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