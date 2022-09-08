Путин выразил соболезнования королю Великобритании Чарльзу в связи со смертью королевы Елизаветы II

«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в тексте.

74-летний принц Уэльский Чарльз, сын Елизаветы, взял себе тронное имя Карл III. Его официально провозгласят королем в ближайшее время. Подробнее о новом британском монархе читайте в нашем материале.

Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни.