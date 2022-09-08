Национальный траур в Великобритании продлится 10 дней

В Великобритании начался национальный траур после смерти королевы Елизаветы II, он должен продлиться десять дней. Об этом 8 сентября сообщает Sky News.



Траур будет продолжаться до похорон королевы, которые, как ожидается, состоятся через десять дней. Ее тело перевезут в Букингемский дворец, где сейчас уже приспустили флаг.

Трон унаследует принц Уэльский Чарльз — он уже является королем и будет официально провозглашен в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в ближайшее время.