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    Умерла королева Великобритании Елизавета II

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    Национальный траур в Великобритании продлится 10 дней

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    2 комментария

    В Великобритании начался национальный траур после смерти королевы Елизаветы II, он должен продлиться десять дней. Об этом 8 сентября сообщает Sky News.

    Траур будет продолжаться до похорон королевы, которые, как ожидается, состоятся через десять дней. Ее тело перевезут в Букингемский дворец, где сейчас уже приспустили флаг.

    Трон унаследует принц Уэльский Чарльз — он уже является королем и будет официально провозглашен в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в ближайшее время.

    Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале.

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