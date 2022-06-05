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    Кино

    «Всегда ношу с собой». Елизавета II достала из сумочки сэндвич во время чаепития с мишкой Паддингтоном

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    3 комментария

    Королева Великобритании Елизавета II снялась в полуанимационном ролике к 70-летию своего восшествия на престол. Ее партнером по кадру стал медвежонок Паддингтон — герой популярного мультфильма.

    В минутном мультфильме медвежонок и королева пьют чай, и герой предлагает Елизавете II угоститься сэндвичем с вареньем, который он «всегда носит с собой» (в подтверждение своих слов Паддингтон достает бутерброд из шляпы).

    «И я ношу», — парирует королева и… достает аналогичный бутерброд из сумочки.

    Однако бутерброды решают оставить «на потом»: самое время начинать праздновать — уведомляют королеву, глядя из окон на собравшийся внизу народ. И медвежонок благодарит ее «за всё».

    Автор: The Royal Family/YouTube

    Ролик показали на праздничном концерте, который проходил близ Букингемского дворца. Сама 96-летняя виновница торжества на торжество не пришла — за пару дней до этого ей стало нехорошо во время парада.

    Медвежонок Паддингтон — герой книги английского писателя Майкла Бонда и детских мультфильмов.

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    Комментарии (3)

    SKP(тм)
    она ещё многих переживёт!
    Денеб
    Боже, храни королеву! Правь, Британия!
    Alex000
    О да, сэндвичи в Британии - это целая культура.
    Хотя ничего выдающегося в них, конечно же, нет.
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