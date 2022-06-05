«Всегда ношу с собой». Елизавета II достала из сумочки сэндвич во время чаепития с мишкой Паддингтоном

Королева Великобритании Елизавета II снялась в полуанимационном ролике к 70-летию своего восшествия на престол. Ее партнером по кадру стал медвежонок Паддингтон — герой популярного мультфильма.



В минутном мультфильме медвежонок и королева пьют чай, и герой предлагает Елизавете II угоститься сэндвичем с вареньем, который он «всегда носит с собой» (в подтверждение своих слов Паддингтон достает бутерброд из шляпы).

