«Всегда ношу с собой». Елизавета II достала из сумочки сэндвич во время чаепития с мишкой Паддингтоном

Королева Великобритании Елизавета II снялась в полуанимационном ролике к 70-летию своего восшествия на престол. Ее партнером по кадру стал медвежонок Паддингтон — герой популярного мультфильма.
В минутном мультфильме медвежонок и королева пьют чай, и герой предлагает Елизавете II угоститься сэндвичем с вареньем, который он «всегда носит с собой» (в подтверждение своих слов Паддингтон достает бутерброд из шляпы).
«И я ношу», — парирует королева и… достает аналогичный бутерброд из сумочки.
Однако бутерброды решают оставить «на потом»: самое время начинать праздновать — уведомляют королеву, глядя из окон на собравшийся внизу народ. И медвежонок благодарит ее «за всё».
Автор: The Royal Family/YouTube
Ролик показали на праздничном концерте, который проходил близ Букингемского дворца. Сама 96-летняя виновница торжества на торжество не пришла — за пару дней до этого ей стало нехорошо во время парада.
Медвежонок Паддингтон — герой книги английского писателя Майкла Бонда и детских мультфильмов.