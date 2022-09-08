Власти решили, как привезти в Россию новые iPhone: новости об СВО и кризисе вокруг нее за 8 сентября

Компания Apple приостанавливает продажу всей своей продукции в России еще в начале марта Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 8 сентября.

Sony Music Group уходит из России Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила о полном уходе из России. Контроль над активами в России будет передан независимой компании, ее возглавит бывшая директор местного подразделения Sony Music Group Арина Дмитриева.

Sony Music Group — одна из крупнейших звукозаписывающих компаний в мире. Среди ее резидентов за годы были многие западные звезды — от Элвиса Пресли до Бритни Спирс. В России среди ее резидентов Диана Арбенина и Денис Мацуев. Запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступит в силу 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. — В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента, — сообщил глава эстонского МИД.

Ранее сообщалось, что въезд в страну разрешат водителям фур, дипломатам и въезжающим по семейным и гуманитарным причинам. Организовать встречу Путина и Зеленского вызвалась Индонезия Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Джакарта готова организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре. Правда, ни в России, ни в Украине о встрече президентов в обозримом будущем пока не говорят. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что пока предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии нет. Ранее он говорил, что сначала нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом речи не идет. Зеленский же недавно заявил, что Украина может окончательно отказаться от переговоров в случае суда над пленными украинскими военнослужащими.

Новый iPhone будут поставлять в Россию по параллельному импорту У россиян будет возможность приобрести iPhone 14, он будет поставляться в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина РИА Новости пишет, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, а на сером рынке — уже через день после начала продаж в Европе, то есть 17 сентября. Традиционная презентация новинок Apple прошла накануне, в том числе был представлен и новый iPhone — он стал уже четырнадцатым по счету. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, подробности читайте в этом материале.



Обыски по делу экс-депутата Пономарева В квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски. Об этом сегодня сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. Обыски связаны с делом против Ильи Пономарева (признан в РФ физлицом-иноагентом — прим. Ред.), которого обвиняют в фейках об использовании Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «Коммерсантъ-Урал». — По мнению следствия, Илья Пономарев распространял фейки — ст. 207.3 УК. И якобы есть оперативная информация о том, что Постников мог каким-то образом делиться информацией с Пономаревым, который дискредитирует Вооруженные силы России. Но Владислав с Пономарёвым не знаком, никакую информацию он ему не передавал, — цитирует РБК адвоката Постникова Георгий Краснов.

Также сообщается об обысках у администраторов принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов на YouTube и в Telegram. В конце августа Коптевский суд Москвы избрал Пономареву меру пресечения по уголовному делу в виде заключения под стражу. Сам Пономарев не присутствовал — он покинул Россию еще в 2014 году, а в 2019 году получил гражданство Украины. Сегодня суд заочно заключил его под стражу на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».