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    МВД объявило в розыск президента фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского

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    МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского — президента фестиваля «Артдокфест». Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы от 6 сентября.

    Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
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    На основании какой статьи разыскивают Манского, не уточняется.

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    Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что режиссер Никита Михалков написал на Манского заявление и обвинил его в клевете. Причиной, предположительно, послужили слова Манского о воровстве «не меньше 85 процентов бюджета» на Московском международном фестивале.

    В апреле дирекция международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявила о приостановке его проведения в России. Перед его открытием площадку проведения оцепила полиция якобы из-за звонка о минировании, также на Манского напал неизвестный.

    Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

    Интервью Манского Собчак вышло на ее YouTube-канале 16 мая и на данный момент набрало 1,7 млн просмотров. В нем режиссер рассказывает о своем отношении к спецоперации, о том, почему уехал из России, новом фильме и нападении в Москве.

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