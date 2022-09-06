МВД объявило в розыск президента фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского — президента фестиваля «Артдокфест». Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы от 6 сентября.
На основании какой статьи разыскивают Манского, не уточняется.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что режиссер Никита Михалков написал на Манского заявление и обвинил его в клевете. Причиной, предположительно, послужили слова Манского о воровстве «не меньше 85 процентов бюджета» на Московском международном фестивале.
В апреле дирекция международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявила о приостановке его проведения в России. Перед его открытием площадку проведения оцепила полиция якобы из-за звонка о минировании, также на Манского напал неизвестный.