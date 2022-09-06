Собчак рассказала о вызове в полицию по делу о клевете на Михалкова

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что режиссер Никита Михалков написал заявление на своего коллегу Виталия Манского и обвинил его в клевете.
По ее словам, возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому она проходит свидетелем. Во вторник телеведущую вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.
«Поводом стало заявление, сделанное во время интервью со мной, в котором Манский заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета». Никита Сергеевич (который ещё и президент ММКФ), судя по всему, с утверждением не согласен», — пишет Собчак 6 сентября в своем телеграм-канале.
Сам Виталий Манский рассказал РБК, что заявления не видел, а знает обо всем «опосредованно, от прессы», он также добавил, что не живет в России.
«Я не видел этого заявления, знаю об этом опосредованно, от прессы. Похоже на то, что действительно он [Михалков] это сделал [написал заявление в полицию]. Не имею на руках официальных документов, от прессы знаю, что … честь и достоинство — какие-то такие у него претензии, что он не вор, что он честный человек. Он, наверно, хочет это доказать. Уж не знаю, каким способом он может это сделать. Я не живу в России, не бываю в России, никаких заявлений не получал», — заявил Манский.
Интервью Манского Собчак вышло на ее YouTube-канале 16 мая и на данный момент набрало 1,7 млн просмотров. В нем режиссер рассказывает о своем отношении к спецоперации, о том, почему уехал из России, новом фильме и нападении в Москве.