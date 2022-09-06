Собчак рассказала о вызове в полицию по делу о клевете на Михалкова

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что режиссер Никита Михалков написал заявление на своего коллегу Виталия Манского и обвинил его в клевете.



По ее словам, возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому она проходит свидетелем. Во вторник телеведущую вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.



«Поводом стало заявление, сделанное во время интервью со мной, в котором Манский заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета». Никита Сергеевич (который ещё и президент ММКФ), судя по всему, с утверждением не согласен», — пишет Собчак 6 сентября в своем телеграм-канале.

