Комплексы неполноценности. Петербургские ТРК ждут новой волны исхода арендаторов

Моллы Северной столицы пока не получали вестей об окончательном уходе H&M, но не исключают, что до конца года не досчитаются нескольких крупных арендаторов.



Архивное фото Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уходящих иностранных фэшн-ретейлеров ТРЦ пытаются заменить российскими и турецкими игроками, а на месте кинотеатров хотят открывать фудхоллы, развлечения, клиники и офисы. Но помимо закрытия магазинов моллы Северной столицы сталкиваются с серьезным дефицитом импортных эскалаторов, лифтов и другой техники. Запаса прочности хватит на полгода, считают они.



Будущее торговых центров Северной столицы участники рынка обсуждали 6 сентября в ходе круглого стола, организованного MarketMedia. Дискуссия происходила на фоне известия о предстоящем возобновлении работы магазинов Reebok под управлением турецкой FLO Retailing и возможном окончательном закрытии магазинов H&M в декабре этого года.

Ранее участники рынка прогнозировали, что бренды, приостановившие работу весной 2022 года, к 1 сентября смогут наладить поставки и возобновят работу. Но этого не случилось: магазины Zara и прочие бренды Inditex, а также японский Uniqlo остаются закрытыми, хотя продолжают платить за аренду. В таком же статусе точки испанского ретейлера Mango, хотя франчайзинговые магазины возобновили работу. H&M, вновь открывшийся в августе для распродажи, пока не уведомлял собственников о дальнейших планах, рассказали «Фонтанке» в трех компаниях, управляющих торговыми моллами. Так что и здесь ситуация в подвешенном состоянии.



Но оптимизма у участников рынка явно поубавилось. «Где-то турбулентность. А где-то штопор. Штопор там, где была «Икеа», линейка Inditex и H&M», — прокомментировал управляющий партнер «АйБи Групп» (ТЦ «Румба», «Юго-Запад», «Экополис premium») Юрий Борисов. Так, в дисконт-центре «Румба» «колеблются» 20% марок, рассказал он. В отличие от других ТЦ, у «Румбы» были заключены контракты напрямую с европейскими офисами. Такие ретейлеры, как Mango, Nike, Jack Wolfskin предпочли жесткий уход с серьезными отступными. Другие, к примеру Quicksilver, пока не приняли решения, но управляющая компания опасается, что тенденция продолжится. «Ощущение, что «Икея» всем дала знак — «будьте как мы». Сейчас мы говорим не так оптимистично по поводу декабря», — прокомментировал он.

Отсутствие флагмана Nike приносит «Румбе» «серьезные потери», отметил Борисов. Но найти альтернативу среди оставшихся на рынке марок непросто, а торговать товаром, ввезенным по параллельному невозможно, считает предприниматель. Так что освободившиеся площади какое-то время будут пустовать. «Усилия направлены не на то, чтобы быстро заполнить вакантность, а чтобы привести правильного арендатора», — комментирует он.

Впрочем, в других двух ТЦ «АйБи Груп» ситуация лучше. ИП, работающие в «Экополисе», успешно продолжают возить вещи из Италии: укрепившийся рубль и уход иностранных конкурентов оказывают им серьезную поддержку. Хорошо чувствуют себя на фоне закрытия IKEA и продавцы мебели в ТЦ «Юго-Запад».



В торговых центрах под управлением «Адаманта» доля свободных площадей с февраля выросла на 2–4 процентных пункта, сообщил совладелец группы Евгений Гуревич. «Тенденции разнонаправленные. Международные операторы ушли, некоторые вернулись под другими названиями и из других стран (вероятно, имеются в виду бренды польской LPP), федеральные сети стараются удержаться, ИП и те, кто выросли из них, будут держаться зубами за тот бизнес, который есть», — отметил он.

Многие арендаторы из числа иностранных компаний хотят уйти, но пока считают убытки — за досрочное расторжение долгосрочного контракта приходится платить большие неустойки, говорит Татьяна Невеева, партнер юридической компании LL.M, специализирующейся на сделках M&A и разрешении споров. «Нельзя сказать, что сбежали те, кто хотел сбежать, остались те, кто хотел остаться и начинаются возвращения. Процесс все еще идет», — комментирует она.



«Осень будет показательной. Время ожиданий и заморозки, которое нужно было арендаторам, прошло», — соглашается советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.

Операторы моллов уже понемногу подбирают замену уходящим западным брендам. «Ведем переговоры. Желающих хоть отбавляй. Но как они будут работать — сложно спрогнозировать», — комментирует топ-менеджер одного из крупных ТРК Северой столицы. Турецкие ретейлеры наращивают присутствие в торговых комплексах, рассказал Евгений Гуревич. Однако среди них пока нет тех, кто мог бы стать якорями.



Помимо фэшн-брендов из моллов уходят кинотеатры. ТЦ «Адаманта» уже покинули два таких арендатора и компания пока подбирает им замену. Остальные пока решают проблему с контентом. Если операторы решат показывать иностранные кинофильмы без разрешения правообладателей, бизнес может возродиться. «Если нет, им придется терять большие деньги и уходить», — отметил он. Убытки понесут и ТРК. «Эти помещения сделаны по специальной технологии, их просто перепрофилировать не получится», — рассказал предприниматель. Но даже если кинотеатры сделают выбор в пользу узаконенного пиратства, они могут столкнуться с технологическими сложностями. Для кинопоказа используются импортные лампы с небольшим сроком службы, в России они не выпускаются, говорит Юрий Борисов.

Вопрос импортозамещения оборудования стоит и переда самими ТЦ. По словам Евгения Гуревича, моллы с трудом могут найти замену лифтам, эскалаторам, противопожарным системам, приборам учёта, инженерным системам. Запаса прочности хватит на полгода, отметил он. Топ-менеджер крупного ТЦ рассказал, что тоже пока не может найти замену лифтам, эскалаторам, вентиляционному оборудованию. «Всё едет очень плохо», — подчеркивает он.



Что касается замены кинозалам, то в ТЦ будет расти доля общепита и услуг для времяпрепровождения, считает Евгений Гуревич. Спектр таких услуг может быть различным — от медицинских центров до отелей. «Единственное, церкви вряд ли», — иронизирует он. «Клубная жизнь — это то, что может подтянуть [бизнес]», — рассуждает Юрий Борисов. По его словам, «АйБи Груп» также видит потенциал в студиях творческого развития для детей и взрослых.



«Фудхоллы — там, где их нет, развлечения детские и взрослые, где это можно по правилам пожарной безопасности, коворкинги, клиники, МФЦ», — рисует профиль новых потенциальных арендаторов топ-менеджер одного из крупных ТРЦ. Ранее стало известно, что на месте киноцентра в ТЦ «Пик» появится фудхолл. «Адамант» откроет гастрономические пространство в «Варшавском экспресс» уже в этом ноябре. А вот запуск четвертой очереди «Заневского каскада» компания решила отложить на конец 2023 года. «Идут серьезные дискуссии по концепции», — подчеркнул Евгений Гуревич. Начинать сейчас новые проекты в сфере торговой и офисной недвижимости, по мнению топ-менеджера, не очень целесообразно.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

