Игра по-крупному. Кто готов занять места Zara, Mango и H&M в России

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Российские модные сети увеличивают коллекции и ведут переговоры с ТЦ о расширении площадей магазинов. Надежда на осеннее возвращение европейских брендов слабеет с каждым днем.

Сейчас в петербургских ТЦ пустует 5,3% площадей. По прогнозу аналитиков, к концу года доля свободных помещений в лучшем случае вырастет до 7–8 %, в худшем — до 10 %. Но сажать новых арендаторов на места уходящих брендов собственники не торопятся: простаивающие магазины продолжают исправно платить аренду, а доходы от отечественных ретейлеров даже выросли.



«Стратегическими планами по экспансии» 19 июля поделился крупнейший российский ретейлер Melon Fashion Group (сети ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela). Компания приняла решение об увеличении форматов всех брендов в 2–5 раз и уже работает над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров, говорится в сообщении. К примеру, для магазинов befree рассматривается площадь до 2 500 кв. м (сейчас в среднем 500), для ZARINA — 600–800 кв. м, LOVE REPUBLIC — 500–700 кв. м, sela — 700–900 кв. м (сейчас точки этих марок занимают в среднем 300–350 кв. м).

На вопрос «Фонтанки», связана ли такая экспансия с появившимися накануне сообщениями об уходе крупной сети H&M, в MFG сообщили, что компания «следит за состоянием рынка и использует все возможности для развития, укрепления собственных позиций и расширения присутствия брендов ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela в России».

О подобных планах рассказали также в сети Baon. «Мы тоже расширяем коллекцию в глубину и в ширину, рассчитываем на то, что в следующем году вряд ли будут Zara и H&M», — прокомментировала коммерческий директор Анна Сироткина. По ее словам, линейка товаров может увеличиться на 10–30%, но речь уже о коллекции весна — лето будущего года. Жесткой необходимости расширять площади у сети нет, расти можно и в интернете. После закрытия иностранных конкурентов продажи Baon в онлайне и действующих точках выросли на 50–60%, говорит коммерческий директор.



Об интересе российских ретейлеров к площадям шведской сети говорят и собственники ТЦ. «H&M сообщил вчера [об уходе], пять человек позвонили и сказали «мы готовы», это из компаний, которые можно рассматривать», — рассказал «Фонтанке» руководитель одного из крупных ТЦ. Среди интересантов помимо Melon Fashion Group — отечественная сеть женской одежды Lime. «Они позиционируют себя как аналог Zara, активно развиваются в Москве, думают о расширении матрицы, раньше открывались в формате 300–400 кв. м, теперь говорят, что 1200–1600 готовы брать», — рассказывает собеседник «Фонтанки».



«Платят и молчат»

Еще в начале июня арендодатели прогнозировали, что зарубежные марки, остановившие работу весной 2022 года, начнут открывать магазины в августе и уже осень встретят во всеоружии. Но пока возобновили работу лишь точки польской LPP, которая передала бизнес зарегистрированной в ОАЭ FES retail. Некоторые магазины уже сменили вывески, некоторые продолжают работу под старыми. В точки начала поступать осенняя коллекция.

А вот шведская сеть H&M решила свернуть свой бизнес в России. Хорошая новость: перед тем, как закрыться, торговые точки возобновят работу, чтобы распродать остатки. Предполагается, что это произойдет в августе, хотя точная дата неизвестна. Как компания планирует распорядиться 168 точками, которые находятся у нее в аренде, неизвестно. По словам собственников ТЦ, информации на этот счет не поступало.



Ранее о прекращении работы сообщил спортивный бренд Nike. Производитель не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Компания уже начала закрывать магазины.

Прекращают работу и точки британской марки Marks&Spenser, объявившей об уходе из России еще в марте. По данным «Фонтанки», турецкий франчайзи закроет последнюю в Петербурге точку в ТРЦ «Галерея» в августе. На ее месте могут запустить продажи турецких брендов. Марка джинсовой одежды Levi’s, которая заявила о намерении покинуть Россию в мае, готовит сделку по переуступке своих договоров аренды, знают владельцы ТЦ.



Fashion-ретейлер Mango решил передать свои российские магазины партнерам, рассказали «Фонтанке» участники рынка. Всего испанская компания напрямую владеет 55 точками в России, в то время как 53 магазина принадлежат франчайзи. Но здесь перезапуск тормозят переговоры с ТЦ: партнеры не готовы платить те же ставки, что сама испанская сеть, и пытаются сбить их в два раза, арендодатели не согласны. В итоге собственные магазины закрыты, а за аренду продолжает платить ООО «Манго Раша».



Интригу сохраняет и другой испанский ретейлер — Inditex. В июне компания заявила, что навсегда закроет часть нерентабельных точек, хотя несколько раз подчеркивала, что готова возобновить работу, «как только позволит ситуация». Опрошенные «Фонтанкой» собственники ТЦ сообщили, что каких-либо известий о скором открытии, равно как и о полном уходе, они пока не получали. Аналогичная ситуация с японским ретейлером Uniqlo и немецким Adidas. «Все платят и молчат», — прокомментировал топ-менеджер одного из ТРЦ Петербурга. По его словам, участники рынка ждут изменения статуса магазинов в сентябре. Но каким будет решение, неочевидно.



Открытия магазинов Reebok, которого ждали в июне, пока тоже не произошло. Но арендодатели уверены, что оно не за горами. «По ощущениям, все движется», — сообщил один из операторов ТРЦ в Петербурге. Ранее турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok. Ему досталось более 100 точек продаж.

Созданный в Норвегии ретейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen тоже ищет способы продолжить работу в РФ. По данным «Коммерсанта», российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен», в надежде, что владелец бренда — Canadian Tire Corp. — возобновит поставки продукции в страну.

По словам собственников ТЦ, статус-кво их устраивает. Трафик моллов из-за закрытия иностранных флагманов сократился, но у действующих арендаторов продажи выросли, а значит, увеличились и арендные поступления от них. Простаивающие точки тоже продолжают исправно платить за аренду. А вот отечественные сети, которые метят на их место, пытаются выторговать более выгодные условия. «Альтернативы есть, но будут ли они платить те же деньги, что европейские бренды, — вопрос», — рассуждает руководитель одного из моллов.



Ретейлеры рассчитывают, что по мере того, как иностранные бренды будут принимать решения об уходе, собственники ТЦ будут становиться сговорчивее. Собственники ТЦ места иностранных брендов пока открыто не предлагают, подтверждает Анна Сироткина. Но в целом их стало больше, и они стали более интересными. Речь идет как о ставках, так и об условиях по ремонту, уточнила она.

