Доля пустых помещений в торговых центрах Петербурга увеличилась на 1%, но к концу года может достичь десятилетнего максимума

Доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга за первое полугодие увеличилась на 1% и превысила 5,3%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg. Согласно их прогнозу, в худшем случае уровень вакансии в городских ТЦ к концу года может составить до 10%, а этом максимальное значение за последние 10 лет.

Как сообщили «Фонтанке» в компании 12 июля, сейчас в петербургских ТЦ свободны 2,1 млн кв. м арендопригодной площади. Большая часть из них (12,3%) приходится на отдельно стоящие торговые комплексы-аутлеты, где официальные бренды продают свои товары со скидкой.

Также открытий было больше, чем закрытий (26% против 22%) в категории одежды и аксессуаров. А вот в категории детских товаров и товаров для будущих мам ситуация, наоборот, отрицательная — 11% закрытый против 2% открытий. «На рынок города вышло несколько новых игроков, однако они не смогли заместить ушедших, так как арендуют небольшие площади», — отметили в Knight Frank.

Кроме того, в январе-июне в Петербурге закрылись четыре кинотеатра. В компании считают, что кинотеатры продолжат работать в наиболее востребованных локациях, но их могут заменить другие объекты в ТЦ, где есть дефицит торговых площадей, или высокий спрос на спортивные и досуговые активности. Как отмечают в Knight Frank, спрос на помещения действительно растет со стороны фитнес-центров, детских развлекательных и образовательных центров, а также увеличивается популярность фуд-холлов.



По прогнозу аналитиков, к концу года доля свободных помещений в петербургских ТЦ в лучшем случае вырастет до 7–8%, в худшем — до 10%. Последний раз такой большой уровень вакансии наблюдался в конце 2009 — начале 2010 годов. Тогда пустовали 13% площадей. По какому сценарию будут развиваться события, будет зависеть от того, примут ли международные бренды решение об уходе с российского рынка и станут ли отечественные марки оптимизировать площади.

