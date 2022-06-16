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    Х5 купил сеть PRISMA в Петербурге. Теперь там будут «Перекрестки»

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    6 комментариев

    X5 Group (входят сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») достиг договоренностей о приобретении 15 магазинов сети PRISMA в Санкт-Петербурге, в том числе с кулинарным цехом.

    Как сообщает пресс-служба компании 16 июня, федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 накануне.

    «Работа супермаркетов возобновится до середины июля, после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть «Перекрёсток», — сообщили в компании.

    При этом в рамках сделки персонал PRISMA сохранит свои места. Также Х5 взял на себя исполнение обязательств перед основными партнёрами, в том числе перед арендодателями финской сети.

    4 марта «Фонтанка» писала, что финский концерн S-Group, управляющий сетью Prisma и отелями Sokos, решил закрыть всю операционную деятельность в Петербурге «в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде».

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    Комментарии (6)

    СлаваРоссии
    А зачем покупать-то? Надо было по-американо-европейски - захватить и всё! У нас же демократия!
    xepnuminu
    а в K-Ruoka сейчас, сыр Valio финский повседневный 1.25кг за 5,59 эвро всего...
    somn
    Ну что ж. Будту, так будту.
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