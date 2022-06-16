Х5 купил сеть PRISMA в Петербурге. Теперь там будут «Перекрестки»

X5 Group (входят сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») достиг договоренностей о приобретении 15 магазинов сети PRISMA в Санкт-Петербурге, в том числе с кулинарным цехом.
Как сообщает пресс-служба компании 16 июня, федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 накануне.
«Работа супермаркетов возобновится до середины июля, после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть «Перекрёсток», — сообщили в компании.
При этом в рамках сделки персонал PRISMA сохранит свои места. Также Х5 взял на себя исполнение обязательств перед основными партнёрами, в том числе перед арендодателями финской сети.