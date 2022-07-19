Ушли по-английски. Популярный британский бренд одежды Marks&Spenser закрывает магазины в Петербурге

Британская сеть одежды Marks&Spenser, объявившая в мае об уходе из России, начала закрывать магазины в Петербурге.
Как сообщили «Фонтанке» сотрудники компании, уже прекратила работать точка в ТРК «Лето», с 1 августа перестанут работать магазины в «Мегах». Перспективы последней точки в ТРК «Галерея» в Marks&Spenser не назвали. Но, по данным источников «Фонтанки», она прекратит работу в течение августа.
Marks&Spencer сообщил, что уходит с российского рынка, в мае 2022 года. В России магазинами сети по франшизе управляла турецкая Fiba Retail. У ретейлера было 48 точек и 1200 сотрудников. По информации «Фонтанки», на месте магазинов британской марки компания рассматривает запуск продаж турецких брендов.
Ранее стало известно, что шведская сеть модной одежды H&M сворачивает свой бизнес в России. Перед закрытием ретейлер устроит распродажу. Ее запланировали на август.