В H&M уточнили дату начала распродаж перед уходом из России

Распродажа оставшегося товара в магазинах H&M запланирована на август, но не факт, что она стартует 1-го числа. Об этом 18 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



Ранее датой открытия магазинов там называли первое число, однако позже уточнили, что это неверная информация.



«Детали уточняются, и мы ожидаем открытия магазинов в августе», — отметил представитель компании. Он добавил, что для распродаж откроются точки всех брендов, которые входят в H&M Group.

