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    В H&M уточнили дату начала распродаж перед уходом из России

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    3 комментария

    Распродажа оставшегося товара в магазинах H&M запланирована на август, но не факт, что она стартует 1-го числа. Об этом 18 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

    Ранее датой открытия магазинов там называли первое число, однако позже уточнили, что это неверная информация.

    «Детали уточняются, и мы ожидаем открытия магазинов в августе», — отметил представитель компании. Он добавил, что для распродаж откроются точки всех брендов, которые входят в H&M Group.

    В Минпромторге сообщили, что вместе с Минтруда будут контролировать соблюдение прав сотрудников магазинов уходящей из России H&M.

    Об уходе шведского ретейлера модной одежды H&M с российского рынка стало известно 18 июля. Компания приостановила работу в РФ еще в начале марта.

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    Комментарии 3

    kоt-obormot18 Июл 2022 в 16:36
    Скоро; джинсы "Монтана" на Галере, за пару месячных окладов путнеского инженера!
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    Кнехт18 Июл 2022 в 16:27
    Заходил в этот магазин не раз, всегда было ощущение, что все вещи в магазине постиранное б/у. Как-то так.
    +0-0
    hal900018 Июл 2022 в 16:20
    У меня от них рубашка останется..и кепка...))...неплохие...хотел ещё брюки у них купить...но мне сказали что я в них как гопник выгляжу...ещё кепку лужковку пачку семечек зелёный попугай или бабкиных сигарету и сесть где-нибудь в Купчино на паребреки..Аля иди сюда...сюда иди я те сказал..чё ты там сказал??ну-ка повтори в лицо..да не в яйцо а влицо..
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