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    СМИ: H&M планирует открыть магазины для распродаж с 1 августа

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    Крупный ретейлер модной одежды H&M с 1 августа начнет открывать свои магазины в России для распродажи оставшегося товара. Об этом 18 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

    Там заявили, что магазины откроются постепенно, они будут работать до тех пор, пока не распродадут большую часть оставшихся запасов.

    Компания H&M в начале марта приостановила свою работу в России из-за спецоперации на Украине. 18 июля она объявила о том, что полностью уходит из РФ, но перед этим распродаст остатки.

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