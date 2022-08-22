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    Экономика и санкции

    Товары Reebok в России будет продавать бренд Flo

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    Компания «ФЛО ОБУВЬ РУ» получила право на продажу товаров Reebok в России, пока розничные и интернет-магазины бренда приостановили свою работу в стране, сообщается в письмах, которые пришли на почту участникам программы лояльности Reebok 22 августа.

    «Если ты хочешь оставаться на связи с Reebok, когда бренд восстановит свою деятельность, пожалуйста, предоставь свое согласие на передачу персональных данных компании «ФЛО ОБУВЬ РУ», а также согласие с новой политикой конфиденциальности», — отмечают в письме.

    По данным СПАРК, учредитель «ФЛО ОБУВЬ РУ» — турецкая компания FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, а генеральный директор — Ирина Кочак, сведений о которой почти нет в СПАРКе. В 2021 году «ФЛО ОБУВЬ РУ» была убыточной: чистая прибыль за год составила –8,5 млн рублей.

    Ранее стало известно, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Компания получила более 100 магазинов бренда, стоимость которых эксперты оценивают примерно в 1,5 млрд рублей.

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