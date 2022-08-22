Товары Reebok в России будет продавать бренд Flo

Компания «ФЛО ОБУВЬ РУ» получила право на продажу товаров Reebok в России, пока розничные и интернет-магазины бренда приостановили свою работу в стране, сообщается в письмах, которые пришли на почту участникам программы лояльности Reebok 22 августа.

«Если ты хочешь оставаться на связи с Reebok, когда бренд восстановит свою деятельность, пожалуйста, предоставь свое согласие на передачу персональных данных компании «ФЛО ОБУВЬ РУ», а также согласие с новой политикой конфиденциальности», — отмечают в письме.