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    УК «Адамант» отложила запуск четвертой очереди «Заневского каскада». Идут дискуссии о концепции

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    УК «Адамант» отложила запуск четвертой очереди ТЦ «Заневский каскад» на конец 2023 года. Об этом сообщил совладелец группы Евгений Гуревич в ходе делового завтрака, организованного MarketMedia 6 сентября.

    «В ноябре будет совет акционеров, и мы будем принимать решение о том, что мы делаем. Есть два варианта развития событий. К концу 2023 года, я думаю, мы запустим этот объект», — сказал предприниматель.

    Ранее ввод объекта площадью 118 тыс. кв. м был запланирован на 2022 год. Предполагалось, что нижнюю часть здания займет торгово-развлекательный комплекс, а на верхних этажах расположится офисный центр.

    По словам Гуревича, на сегодняшний день четвертая очередь «Заневского каскада» построена, подключены инженерные коммуникации. Но нет отделки и нет окончательного решения по наполнению верхних этажей. Там могут быть и гостиницы, и офисы. «Идут серьезные дискуссии по концепции», — подчеркнул он.

    Реконцепция ТЦ «Варшавского экспресса» в фудхолл завершится к ноябрю.

    «Начинать сейчас новые проекты в сфере торговой и офисной недвижимости не очень целесообразно», — отметил Гуревич.

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