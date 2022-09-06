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    Выжившие на Ключевском на Камчатке уже в больнице. Гид рассказал, что там случилось

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    Выживших на вулкане Ключевской туристов карета Скорой помощь доставила в больницу для дальнейшего осмотра медиками.

    «Вертолет МИ-8 МЧС России прибыл в поселок Ключи, там туристов забрала скорая и доставила в больницу для дальнейшего осмотра медиками», — цитирует «Камчатка сегодня» пресс-службу КГКУ «ЦОД».

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    Напомним, сегодня двух туристов и гида перевезли на вертолёте из домика вулканологов на высоте 3300 метров в посёлок Ключи.

    Тела погибших на вулкане Ключевской на Камчате планируется транспортировать вниз завтра, 7 сентября, пишет ИА «Кам 24». Сегодня на высоту 4158 метров выдвинулись из домика вулканологов шесть спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

    «Планируется, что завтра, 7 сентября, в зависимости от погодных условий, может быть привлечен коммерческий борт с опытным пилотом, у которого есть допуск для работ на таких высотах», — пояснила агентству начальник группы информации КГКУ «ЦОД» Татьяна Юхманова.

    Выживший гид Иван Алабугин из Барнаула рассказал «Базе» о произошедшем. В момент трагедии его на месте не было. В тот день из домика вулканологов выдвинулась вся группа, но двоим (мужчине и женщине) по пути стало плохо, и они пошли обратно. Иван сопровождал их.

    «Погода была идеальная. Группа сорвалась и улетела вниз. Пролетели 30 метров по камням. Группа поднималась, один человек сорвался и сдёрнул остальных. По рации сказали, что сорвались, и я пошёл к ним. Я поставил палатку, пострадавших перенёс в палатку, обогрел, напоил чаем, тех, кто был в сознании», — рассказывает гид.

    Так они ждали прибытия. За несколько часов пострадавшие погибли. В это время погода стала ухудшаться, и Алабугин решил спуститься вниз.

    Группа из 12 человек (10 туристов из разных регионов России и два гида) начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. 3 сентября стало известно, что пять человек погибли, 4 и 5 сентября стало известно, что умерли ещё четверо. Два туриста и спустившийся с высоты гид ждали спасателей в домике вулканологов. Среди туристов, как выяснила «Фонтанка», мог быть врач из Петербурга.

    СК возбудило два уголовных дела: по статье 109, часть 3, УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм», который задержан.

    Что говорят опытные альпинисты о трагедии на Камчатке, читайте на «Фонтанке».

    Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4 850 метров. Почти каждый год на нём гибнут туристы и альпинисты.

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