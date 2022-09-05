РИА Новости: Задержан директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли люди

В Новосибирске задержан директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, где при восхождении погибли туристы. Об этом 5 сентября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По данным собеседника ТАСС, перед этим силовики провели обыски. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.



Правительство Камчатского края ранее сообщило, что число погибших туристов увеличилось до восьми человек. Трое выживших, по информации СМИ, связались с родственниками и рассказали, что ожидают спасателей в доме вулканологов. Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями. Сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, идёт снег. Мешают также пепловые облака и камнепады. На пути есть ледовые поля, по которым можно передвигаться лишь при помощи специальных приспособлений. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

