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    РИА Новости: Задержан директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли люди

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    В Новосибирске задержан директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, где при восхождении погибли туристы. Об этом 5 сентября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По данным собеседника ТАСС, перед этим силовики провели обыски. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

    Правительство Камчатского края ранее сообщило, что число погибших туристов увеличилось до восьми человек. Трое выживших, по информации СМИ, связались с родственниками и рассказали, что ожидают спасателей в доме вулканологов. Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями. Сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, идёт снег. Мешают также пепловые облака и камнепады. На пути есть ледовые поля, по которым можно передвигаться лишь при помощи специальных приспособлений. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    30 августа группа из 10 туристов и двух гидов отправилась на вулкан Ключевская Сопка высотой 4,8 тыс. метров. Девять человек 2 сентября начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере.

    Восемь альпинистов, поднимавшихся на вулкан, погибли, судьба еще одного человека, оставшегося на высоте 4 158 м, пока остается неизвестной. Среди альпинистов мог быть врач из Петербурга.

    5 сентября «Фонтанка» писала, что поисково-спасательный отряд на вертолёте добрался до вулкана Ключевская Сопка на отметку в 1 663 метра. Ранее сделать это было сложно из-за сильного ветра в 20 метров в секунду и пепла со стороны склонов.

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