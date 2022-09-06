Троих живых альпинистов сняли с вулкана на Камчатке, у гида обморожение

Первая группа спасателей 6 сентября добралась на высоты 3 300 — к альпинистам, терпящим бедствие на вулкане Ключевской. Эвакуированы три человека: гид и двое туристов. Спасатели отправились за телами погибших.



Фото: КГКУ «ЦОД» Поделиться Поделиться





Как передаёт NGS, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших в домике вулканологов.

«По предварительной информации, у гида, который спустился с 4 158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в относительном порядке», — рассказали в пресс-службе КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».



Вертолёт МЧС России забрал троих пострадавших и доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, оттуда их планируется переправить в территориальный центр медицины катастроф в Петропавловске, сообщает ИА «Кам 24».



Фото: КГКУ «ЦОД» Поделиться Поделиться





По данным агентства, в живых остались двое туристов, которые отказались от восхождения и остались в лагере на 3 300 метрах, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева, и гид, 30-летний Иван Алабугин, спустившийся с места трагедии.

Шесть спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» выдвинулись из домика вулканологов на отметке 3 300 метров на высоту 4 158 метров. Они подготовят тела погибших к эвакуации.



«Планируется, что завтра, 7 сентября, в зависимости от погодных условий, может быть привлечен коммерческий борт с опытным пилотом, у которого есть допуск для работ на таких высотах», — рассказала ИА «Кам 24» начальник группы информации КГКУ «ЦОД» Татьяна Юхманова.

По её словам, ход операции будет зависеть от погоды. Вертолет на такой отметке, скорее всего, не сможет приземлиться, и тела придется поднимать на борт с помощью лебедки. Другой вариант — спуск тел к домику вулканологов.

Руководитель туристического агентства ООО «Экстрим тайм», организовавшего путешествие, задержан в Новосибирске по поручению следователя следственного управления СК России по Камчатскому краю.



«Сейчас с ним продолжают работать следователи Следственного комитета России. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказали информагентству в краевом следственном управлении СКР.



Напомним, группа из 12 человек (10 туристов из разных регионов России и два гида), которая формировалась в Новосибирске, начала восхождение на вулкан Ключевской 30 августа. На высоте около 3 300 метров, где есть небольшой домик вулканологов, группа разбила лагерь. Оттуда на вершину отправились восемь туристов и оба гида. 3 сентября один из гидов связался со спасателями и сообщил, что пять участников восхождения погибли на высоте примерно 4 158 метров. 4 и 5 сентября стало известно, что умерли ещё четыре человека. Два туриста и спустившийся с высоты гид оставались в домике вулканологов, и у них были продукты и газ. Спасательная операция осложнялась из-за сильного ветра в 20 метров в секунду и пепла со стороны склонов. Среди туристов, как выяснила «Фонтанка», мог быть врач из Петербурга.

СК расследует два уголовных дела. Одно было возбуждено 3 сентября по статье 109, часть 3, УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), второе — 5 сентября по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм».

