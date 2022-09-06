«Осенние» 6 баллов пришли в Петербург раньше обычного

На дорогах Петербурга 6 сентября очень плотно. Уже к 8:20 загруженность дорог достигла 6 баллов, что на 3 балла больше, чем обычно в это время летом. Даже осенью 6 баллов набираются ближе к 9 часам — как правило, в это время самая высокая загруженность.
Пробки наблюдаются на востоке КАД, на Октябрьской набережной и других набережных Невы, на Витебском проспекте, проспекте Стачек и других магистралях. На Московском шоссе многокилометровую пробку собрало ДТП, по-видимому, с погибшим. Уже в 7:18 она превышала 5 км. Самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю «Яндекс» зафиксировал в 8:12 на Софийской улице от Рабочего проезда до Автозаводской улицы, 6,5 км.
Вчера утром максимум составил 6 баллов, вечером 7 баллов.