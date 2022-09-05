Россия прекратила соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые раньше жили на этих островах, а также из соглашения о процедуре взаимных поездок. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано 5 сентября на официальном портале правовой информации.



«Прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – значится в документе.