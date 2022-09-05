Россия прекратила соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые раньше жили на этих островах, а также из соглашения о процедуре взаимных поездок. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано 5 сентября на официальном портале правовой информации.
«Прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – значится в документе.
Ранее Россия заявила, что заберёт у Японии квоту на вылов рыбы в районе Курильских островов из-за неуплаты.
В марте Россия прекратила переговоры о мирном договоре с Японией из-за санкций. РФ решила остановить безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы и вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. Япония сочла прекращение переговоров недопустимым, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может обсуждать подписание основополагающего документа со страной, которая хочет нанести ущерб ее интересам.
Также Захарова назвала неуместным протест Японии против российских военных учений на Курилах. Она отметила, что что в Токио с таким же успехом могли бы потребовать, чтобы солнце всходило на западе.