Россия лишает Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов

Россия заберёт у Японии квоту на вылов рыбы в районе Курильских островов из-за неуплаты. Об этом 10 июня заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.



«Они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — отметил Трутнев (цитата по ТАСС).

