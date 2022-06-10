Россия лишает Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов

Россия заберёт у Японии квоту на вылов рыбы в районе Курильских островов из-за неуплаты. Об этом 10 июня заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — отметил Трутнев (цитата по ТАСС).
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в южной части Курил Москва и Токио заключили в 1998 году. Оно позволяло японским рыбакам ловить рыбу в рамках квоты. В настоящее время Япония заморозила выплаты, но выразила сожаление в связи с решением Москвы запретить промысел.