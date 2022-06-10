    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.39eur62.09
    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Россия лишает Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов

    1955
    8 комментариев

    Россия заберёт у Японии квоту на вылов рыбы в районе Курильских островов из-за неуплаты. Об этом 10 июня заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

    «Они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — отметил Трутнев (цитата по ТАСС).

    Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в южной части Курил Москва и Токио заключили в 1998 году. Оно позволяло японским рыбакам ловить рыбу в рамках квоты. В настоящее время Япония заморозила выплаты, но выразила сожаление в связи с решением Москвы запретить промысел.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Klaus_Nesanta
    может наконец цена на рыбу в морской державе станет доступной для большинства жителей?
    RMN
    Где десант ватанов? Такая тема благодатная.
    angel of death
    что-то рыба у нас от этого в магазинах НЕ дешевеет... пИчалька...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close