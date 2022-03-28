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Япония направила протест России из-за военных учений на Курилах

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Правительство Японии направило властям России протест из-за проведения военных учений на Курильских островах. Об этом 28 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах (южные Курильские острова. — Прим. ред.) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест», — заявил Мацуно.

Из-за этапа боевого слаживания, стартовавшего на Курильских островах, в прошлый раз Токио направлял Москве протест 11 марта.

25 марта в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа учатся отражать высадку морского десанта условного противника на Курильских островах.

21 марта стало известно, что Россия прекращает переговоры с Японией по мирному договору из-за введения страной односторонних ограничений против РФ в связи с ситуацией на Украине. В российском МИД такое решение объяснили «невозможностью обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции».

В ведомстве также сообщили о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях мест своего прежнего проживания бывшими японскими жителями южных Курил от 1999 года.

Кроме того, российская сторона заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вдобавок к этому Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Япония пренебрегла своим суверенитетом, присоединившись к «санкционному хору» Запада, тем самым принеся в жертву многолетний переговорный процесс с Россией в угоду Вашингтону.

Ранее Токио ввел несколько пакетов санкций в отношении России из-за событий на Украине. Речь идет об экспортных ограничениях, запрещающих поставку 300 наименований товаров и технологий. Рестрикции действуют в отношении 49 компаний и организаций РФ, в том числе АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР.

Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ и ввела персональные акции в отношении российского руководства, включая президента страны Владимира Путина и российских бизнесменов.

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Комментарии (5)

chip1
Дырку от бублика им а не острова, у японцев еще должок перед Китаем имеется и китайцы о нем помнят!
Cashmare
да ну, вы чего там, это же всего лишь учения, да уже все закончилось, вон и участники уже выдвинулись в места постоянной дислокации, бггг
267188598
Пусть сначала сша скажут атомные бомбы на мирные города не кидать: Хиросима, Нагасаки, Белград.
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