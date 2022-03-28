Япония направила протест России из-за военных учений на Курилах

«25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах (южные Курильские острова. — Прим. ред .) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест», — заявил Мацуно.

Правительство Японии направило властям России протест из-за проведения военных учений на Курильских островах. Об этом 28 марта сообщает ТАСС , ссылаясь на генерального секретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Из-за этапа боевого слаживания, стартовавшего на Курильских островах, в прошлый раз Токио направлял Москве протест 11 марта.



25 марта в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа учатся отражать высадку морского десанта условного противника на Курильских островах.



21 марта стало известно, что Россия прекращает переговоры с Японией по мирному договору из-за введения страной односторонних ограничений против РФ в связи с ситуацией на Украине. В российском МИД такое решение объяснили «невозможностью обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции».



В ведомстве также сообщили о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях мест своего прежнего проживания бывшими японскими жителями южных Курил от 1999 года.



Кроме того, российская сторона заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вдобавок к этому Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

