В центре Петербурга по повышенному номеру сложности тушат дом-памятник

Пожар в доходном доме, построенном в начале прошлого века, тушат в центре Петербурга 3 сентября. Огонь «облизывает» рамы двух окон.
Пожарные расчёты на Кирочной улице за полчаса до полудня увидел читатель Фонтанки. По его словам, горит в помещении со стороны двора, на месте дежурит бригада скорой.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что возгорание произошло в жилой шестиэтажке на Кирочной улице, 6. Пожару присвоен первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. Площадь, на которую распространился огонь, уточняется.
Здание на Кирочной улице, 6, известно комитету по охране памятников как объект культурного наследия регионального значения — дом И.М. Екимова, построенный в 1908–1909 годах.