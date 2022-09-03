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    В центре Петербурга по повышенному номеру сложности тушат дом-памятник

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    2 комментария

    Пожар в доходном доме, построенном в начале прошлого века, тушат в центре Петербурга 3 сентября. Огонь «облизывает» рамы двух окон.

    Пожарные расчёты на Кирочной улице за полчаса до полудня увидел читатель Фонтанки. По его словам, горит в помещении со стороны двора, на месте дежурит бригада скорой.

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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что возгорание произошло в жилой шестиэтажке на Кирочной улице, 6. Пожару присвоен первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. Площадь, на которую распространился огонь, уточняется.

    Здание на Кирочной улице, 6, известно комитету по охране памятников как объект культурного наследия регионального значения — дом И.М. Екимова, построенный в 1908–1909 годах.

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