«Газпром» полностью остановил «Северный поток»: новости о санкциях и спецоперации за 2 сентября

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 2 сентября .

Целостность Запорожской АЭС нарушена

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что целостность Запорожской АЭС нарушена. Об этом сообщает РБК.

— Очевидно, что атомная станция, ее физическая оболочка была разрушена в нескольких местах. Случайно, намеренно — не можем это оценить. Но это реальность, — цитирует его издание.



По его словам, эксперты МАГАТЭ останутся на станции до 4–5 сентября, чтобы собрать больше технической информации о ее состоянии и подготовить отчет об инспекции. После планируется сформировать что-то вроде постоянного представительства МАГАТЭ на станции.



Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября во главе с Рафаэлем Гросси. Сам Гросси уже покинул Энергодар. Первый канал вернул развлекательные программы

Первый канал принял решение вернуть в сетку вещания развлекательный контент, который сократили после начала спецоперации. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

— Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку, — цитирует его РИА Новости. — Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты.

25 февраля Первый канал заявил о снятии ряда программ в связи с общественно-политической ситуацией. Среди них оказалась программа «Вечерний Ургант». В СМИ появлялась информация, что руководство канала может расторгнуть контракт с телеведущим Иваном Ургантом «после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР», однако на канале утверждали, что это не так. Позже стало известно, что Ургант покинул страну, но сам он заверил, что скоро вернется.

Страны G7 договорились ввести «потолок цен» на российскую нефть Министры финансов коалиции стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Как говорится в их совместном заявлении, ограничения разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине. Министры стран G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках (ряд стран уже это сделали) и ввести предельные цены на нее для других стран. Как сообщает РИА Новости, сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС: с 5 декабря — на российскую нефть, с 5 февраля — на российские нефтепродукты.

«Газпром» полностью остановил «Северный поток»

«Газпром» на неопределенный срок полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования. Как сообщили в компании, письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 ( № 24 ) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. 31 августа поставка газа по трубопроводу была остановлена для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», возобновить работу планировалось 3 сентября. Сейчас предполагаемая дата возобновления работы «Северного потока» не называется.

