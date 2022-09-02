Окно невозможности. Как подать документы на финскую визу, если записи нет

Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Туристы, желающие оформить визы, вступили в неравный бой с армией ботов и перекупщиков. «Фонтанка» собрала лайфхаки для тех, кто не теряет надежды получить шенген.

Слоты на сентябрь в визовом центре Финляндии в Петербурге разлетелись как горячие пирожки. Как рассказали «Фонтанке» в генконсульстве Суоми, запись на первый месяц осени была открыта в конце августа. Но на данный момент «слоты для подачи на туристическую визу в визовый центр Финляндии закончились».



Напомним, что с 1 сентября вступили новые правила выдачи финских виз. Главная суть изменений: число окон для подачи с туристическими целями сократилось в 10 раз. Теперь заявления на туристическую визу можно будет подавать по предварительной записи только в четырех визовых центрах — в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. И только по понедельникам — остальные дни оставят для других типов виз. Число самих рассматриваемых в день заявлений тоже сократилось.



Пока шло обсуждение новых правил, записи на сентябрь на сайте визового центра не было. Но даже те, кто постоянно мониторил слоты, не смогли поймать вожделенное окошко.



«Я уже месяца полтора пытаюсь записаться. В рабочее время с 10 до 18:30. В среднем получается раз 5–7 в час», — рассказала читательница «Фонтанки» Евгения. По ее словам, в конце августа изменилось только то, что теперь можно выбрать категорию визы. Но, как и раньше, «на данную категорию записи доступных мест нет». При этом сайт визового центра подвисает, но при обновлении страницы либо выкидывает на две минуты за повышенную активность, либо заново заставляет проходить проверку, что ты не бот.



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Своим опытом делятся и участники форумов путешественников. По их словам, запись на сентябрь открыли 29 августа примерно в полдень, однако окошки «для туристов» разлетелись за считаные минуты. «Все эти три дня обновляю, ни разу не предложило на туристическую податься», — говорит один из пользователей. Редкие счастливчики успели выхватить окошко в Москве или комфорт-лаунж в Петербурге.

«Слоты ловят армии перекупов с ботами. Против них практически нет шансов», — считают пользователи. Ранее «Фонтанка» писала о рынке переуступки талонов на подачу документов в визовый центр Суоми. В августе цены достигали 30 тысяч рублей. https://www.fontanka.ru/2022/08/19/71582348/ Ими торговали как агентства, имевшие свои квоты на подачу, так и индивидуалы, которые успели выловить окошки. При этом участники форумов считают, что перекупщикам удается реализовать лишь малую часть слотов, остальные просто пропадают, а визовые центры пустуют.



Однако с 1 сентября произошло еще одно изменение — система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями упразднена, рассказали «Фонтанке» в генконсульстве Финляндии. Это означает, что туристические компании и их клиенты подают документы на визу в период работы визового центра точно так же, как и индивидуальные заявители. То есть профессиональные игроки ловят окошки на тех же условиях, что и рядовые путешественники.

Поскольку запись на индивидуальную подачу делается на конкретного человека, переуступка окна выглядит так: обладатель записи ее отменяет, а новый соискатель визы тут же пытается поймать появившееся в системе окошко. Успеть удается не всегда. «Было всего два случая, когда я знал до секунды время сброса слота. Один раз он не появился вообще. Второй раз появился, но опередили боты», — рассказывает один из участников дискуссии. «Мне хороший человек два дня назад отдал [талончик в Петербурге]. То есть он скинул, я тут же ловил. Поймать не смог, хоть знал время и категорию и забивал данные мгновенно, натренировался за месяц. В результате выкинуло на январь, опередили боты», — делится другой. Впрочем, еще одному путешественнику удалось вовремя перехватить уступленную запись. «Есть всё-таки шансы и против ботов!» — радуется он.



Как записаться на визу

«Фонтанка» обновила инструкцию по записи на финскую визу с учетом новых обстоятельств. Сделать это стало в разы сложнее, однако знание нюансов повысит ваши шансы.

Сначала ловите окошко, а потом заполняйте анкету, хотя сайты визового центра советуют делать ровно наоборот. Если вам улыбнется удача и вы сможете записаться, то вписать даты поездки будет проще. Заходите на сайт хотя бы раз в полчаса. Могут появляться места на новые дни, которые постепенно открываются в расписании, а также места отказников, которые передумали подаваться или пытаются перепродать кому-то место. Слоты появляются примерно каждые 30 минут, в самые первые секунды этого интервала. Заходите в личный кабинет примерно за минуту до начала получасового интервала, например в 14:29, ждите минуту и начинайте искать. Держите все необходимые данные (номер паспорта, телефон, электронная почта) наготове, лучше в открытом файле в другом окне, чтобы не тратить время на ввод и не упустить слот. Если вы дошли до выбора даты, выбирайте самую последнюю, потому что первую, скорее всего, кто-то уже нажал до вас. В таком случае сайт выдаст вам ошибку и вы потеряете драгоценные секунды. Следите за туристическими форумами (например, «Форум Винского») и тематическими чатами. Иногда люди отменяют запись и готовы бесплатно отдать ее товарищам по несчастью. Если вы знаете, когда человек сбросит свое окно, у вас больше шансов его поймать. Можно попробовать записаться по телефону 309-40-81 и 243-13-18. Чтобы переключиться на оператора, нужно набрать код 1-5-2-2-1-1. Скорее всего, сотрудник тоже скажет, что не видит свободного окошка. Но иногда таким образом удается записаться на VIP-подачу. Если у вас есть друзья в Финляндии, можно оформить визу с нетуристическими целями. Для этого нужно приглашение в свободной форме от вашего знакомого, копия его паспорта или ВНЖ, адрес и телефон. По отзывам на форумах, такую визу можно получить на два года. У нее будет тот же тип C, что и у туристической. Пытаться оформить другую визу. Сейчас турагентства предлагают подать заявления на шенген Германии, Греции, Италии и Испании. С самостоятельной подачей там не менее сложно, но квоты для туристических компаний еще действуют. Для оформления делают бронь билетов и отеля, которые потом отменяют. Впрочем, гарантировать, на какой срок дадут такую визу, никто не сможет.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

