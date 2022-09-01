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    Самосвал продырявил автобус на трассе «Нарва» под Кингисеппом

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17099352" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Автобус и большегруз столкнулись на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 1 сентября. Несмотря на серьезные повреждения, авария обошлась без тяжелых последствий.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ДТП произошло около 12:30 на 2-м километре подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» в составе автодороги «Нарва», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Столкнулись попутные автобус и самосвал. Автобус был не рейсовый и ехал без пассажиров.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кадрах с места ДТП видно, что автобусу оторвало кусок кузова. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Сейчас поврежденные машины уже убрали с дороги, и движение по трассе восстановлено.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17099352" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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