Самосвал продырявил автобус на трассе «Нарва» под Кингисеппом

Автобус и большегруз столкнулись на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 1 сентября. Несмотря на серьезные повреждения, авария обошлась без тяжелых последствий.
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ДТП произошло около 12:30 на 2-м километре подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» в составе автодороги «Нарва», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Столкнулись попутные автобус и самосвал. Автобус был не рейсовый и ехал без пассажиров.
На кадрах с места ДТП видно, что автобусу оторвало кусок кузова. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Сейчас поврежденные машины уже убрали с дороги, и движение по трассе восстановлено.