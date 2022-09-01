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    Токаев объявил досрочные выборы президента Казахстана

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    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные президентские выборы. Об этом 1 сентября пишет «Спутник Казахстан».

    Выборы намечены на эту осень. Там Токаев намерен в них участвовать.

    Также он предлагает внедрить только один президентский срок — длительностью в 7 лет.

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