Страны Евросоюза приняли решение об ограничении выдачи виз россиянам: новости вокруг спецоперации за 31 августа

Полный запрет на выдачу виз россиянам страны Евросоюза не согласовали Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 августа.

Кристину Асмус ждет суд за дискредитацию российской армии

На актрису Кристину Асмус составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, куда поступило административное дело в отношении актрисы. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

По информации суда, Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Заседание состоится 6 сентября. Страны ЕС не договорились о запрете на выдачу виз россиянам, но отказались от упрощенного режима

Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, но они договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. В результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз, а процесс их получения станет дольше и сложнее. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге. Также по итогам этой встречи Еврокомиссии поручено подготовить рекомендации, что странам Евросоюза делать с уже выданными россиянам визами.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с середины июля Евросоюз наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что «угрожает безопасности этих государств». Он подчеркнул, что страны ЕС, которые граничат с Россией и Украиной, могут принять меры на национальном уровне, чтобы регулировать допуск российских граждан. Некоторые страны — Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония — перестали выдавать визы не дожидаясь общего решения. Финляндия с 1 сентября ограничит процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.



В России готовят учебник по украинскому языку Минпросвещения РФ готовит учебники украинского языка для учеников школ Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным.

— Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка, — цитирует Кравцова ТАСС.