Медведев иронизирует: Пусть Европа быстрее запретит выдачу виз россиянам и перестанет отвлекать от спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев «быстрее ввести полный запрет» на выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, в этом случае ЕС снова «покажет свое истинное лицо» и меньше будет отвлекать Россию и ее граждан от проведения спецоперации.



«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — пишет экс-президент 30 августа в своем телеграм-канале.

