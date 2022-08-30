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    Медведев иронизирует: Пусть Европа быстрее запретит выдачу виз россиянам и перестанет отвлекать от спецоперации

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    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев «быстрее ввести полный запрет» на выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, в этом случае ЕС снова «покажет свое истинное лицо» и меньше будет отвлекать Россию и ее граждан от проведения спецоперации.

    «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — пишет экс-президент 30 августа в своем телеграм-канале.

    Свой пост он заканчивает фразой A la guerre comme a la guerre («На войне как на войне»).

    Ожидается, что 31 августа главы МИД стран Евросоюза на встрече в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи туристических виз гражданам РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что у стран ЕС на данный момент нет единой позиции по вопросу возможной отмены виз для россиян.

    Против запрета на выдачу шенгена высказались главы МИД Франции и Венгрии. При этом Германия выступила за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, несмотря на то что до последнего времени её представители выступали против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

    В Кремле по этому поводу ранее заявили, что в случае введения странами ЕС единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан».

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