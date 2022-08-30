МИД Германии предложил приостановить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией

Германия выступает за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Об этом в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Как сообщает NDR, Бербок предложила приостановить действующее визовое соглашение с Москвой. Тогда, по её мнению, страны ЕС смогут проверить, на каком основании была подана заявка на визу и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать её.

