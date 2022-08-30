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    МИД Германии предложил приостановить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией

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    Германия выступает за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Об этом в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

    Как сообщает NDR, Бербок предложила приостановить действующее визовое соглашение с Москвой. Тогда, по её мнению, страны ЕС смогут проверить, на каком основании была подана заявка на визу и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать её.

    Напомним, что во вторник, 30 августа, главы МИД 27 стран Евросоюза на неформальном заседании в Праге должны обсудить единый подход по вопросу выдачи туристических виз гражданам РФ.

    В Кремле по этому поводу заявили, что в случае введения странами ЕС единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан».

    Отметим, что до последнего времени представители Германии и Франции выступали против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Подробнее о том, что по этому поводу говорят в Евросоюзе, читайте в материале «Фонтанки».

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