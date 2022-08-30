DPA: Франция и Германия разослали меморандум против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

Представители Германии и Франции выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA.



«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в документе, направленном другим членам Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД стран сообщества в Праге.



При этом, по мнению Парижа и Берлина, заявления россиян должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности. Но и не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократических странах. Необходимо поддерживать правовую базу, которая позволяла бы студентам, деятелям искусства, специалистам и ученым въезжать в Европу, независимо от того, угрожает ли им политическое преследование, отмечают представители Франции и Германии.

