    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, с-в

    760мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.36eur59.96
    Рубль за метрГород ждет потопФинны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    DPA: Франция и Германия разослали меморандум против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

    3383
    3 комментария

    Представители Германии и Франции выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

    «Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в документе, направленном другим членам Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД стран сообщества в Праге.

    При этом, по мнению Парижа и Берлина, заявления россиян должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности. Но и не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократических странах. Необходимо поддерживать правовую базу, которая позволяла бы студентам, деятелям искусства, специалистам и ученым въезжать в Европу, независимо от того, угрожает ли им политическое преследование, отмечают представители Франции и Германии.

    По их словам, необходимо учитывать негативные последствия далеко идущих ограничений визовой политики. Важно не допустить, чтобы российский нарратив подпитывал и отталкивал будущие поколения. Кроме того, может возникнуть эффект сплочения, когда в случае давления и провокаций извне граждане усиливают поддержку власти.

    Напомним, 30 августа главы европейских МИД встретятся, чтобы обсудить вопрос выдачи виз россиянам. «Фонтанка» подробно писала, какие решения могут быть приняты на встрече.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close