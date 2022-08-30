«Граничащая с безумием иррациональность». Песков прокомментировал возможный запрет шенгенских виз для россиян

В случае введения странами Евросоюза единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан. Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьёзные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

