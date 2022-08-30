«Граничащая с безумием иррациональность». Песков прокомментировал возможный запрет шенгенских виз для россиян

В случае введения странами Евросоюза единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан. Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьёзные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).
Также представитель Кремля назвал «граничащей с безумием иррациональностью» обсуждение в ЕС этого вопроса.
Напомним, что во вторник, 30 августа, главы МИД 27 стран Евросоюза на неформальном заседании в Праге должны обсудить единый подход по вопросу выдачи туристических виз гражданам РФ. Ведущие государства ЕС, в частности Германия, пока с осторожностью рассматривают возможность введения запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.
Подробнее о том, что по этому поводу говорят в Евросоюзе, читайте в материале «Фонтанки».