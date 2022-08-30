Боррель рассказал о позиции стран ЕС по поводу запрета на визы для россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у стран ЕС на данный момент нет единой позиции по вопросу возможной отмены виз для граждан России. В то же время главы МИД на встрече в Праге 30 августа постараются найти коллективный подход, отметил он.
«Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но чёткую политическую позицию, я уверен, мы можем получить, — цитирует Борреля РИА Новости. — Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированного подхода к этому вопросу».
Напомним, что во вторник, 30 августа, главы МИД 27 стран Евросоюза на неформальном заседании в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи туристических виз гражданам РФ.
Накануне Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз вряд ли поддержит полный запрет на выдачу виз россиянам.
При этом Германия уже выступила за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, несмотря на то что до последнего времени её представители выступали против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
В Кремле по этому поводу ранее заявили, что в случае введения странами ЕС единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан».