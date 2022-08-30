    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    3 м/с, с-в

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.36eur59.96
    Платная парковка растетСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Боррель рассказал о позиции стран ЕС по поводу запрета на визы для россиян

    3292
    6 комментариев

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у стран ЕС на данный момент нет единой позиции по вопросу возможной отмены виз для граждан России. В то же время главы МИД на встрече в Праге 30 августа постараются найти коллективный подход, отметил он.

    «Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но чёткую политическую позицию, я уверен, мы можем получить, — цитирует Борреля РИА Новости. — Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированного подхода к этому вопросу».

    Напомним, что во вторник, 30 августа, главы МИД 27 стран Евросоюза на неформальном заседании в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи туристических виз гражданам РФ.

    Накануне Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз вряд ли поддержит полный запрет на выдачу виз россиянам.

    При этом Германия уже выступила за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, несмотря на то что до последнего времени её представители выступали против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

    В Кремле по этому поводу ранее заявили, что в случае введения странами ЕС единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать её интересам и защитит интересы своих граждан».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close