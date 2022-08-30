Боррель рассказал о позиции стран ЕС по поводу запрета на визы для россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у стран ЕС на данный момент нет единой позиции по вопросу возможной отмены виз для граждан России. В то же время главы МИД на встрече в Праге 30 августа постараются найти коллективный подход, отметил он.



«Мы будем обсуждать этот вопрос. Это неформальная встреча, конкретные решения не могут быть приняты, но чёткую политическую позицию, я уверен, мы можем получить, — цитирует Борреля РИА Новости. — Сейчас позиции стран-членов различны. Ряд стран хотят полного запрета выдачи виз, другие выступают только за ограничения действующего визового механизма… Я уверен, что мы сможем достичь сбалансированного подхода к этому вопросу».

