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    ФСБ опубликовала видео с сообщником Вовк, которую называют убийцей Дугиной

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    С помощью камер видеонаблюдения ФСБ установила путь Богдана Цыганенко в Россию и выезд из страны за сутки до взрыва машины Дарьи Дугиной. Слежка на парковке фестиваля, подкладывание СВУ и реализация взрыва — пока что всё на плечах только Вовк.

    Гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие называет исполнительницей преступления, действовала не одна. О существовании помощника в лице Цыганенко ФСБ рассказала 29 августа, а чуть позже появилось и видео с его перемещениями по России и в Москве. Вот он показывает пограничникам паспорт, вот пьет кофе на заправке, а вот забирает посылку — утверждается, что с поддельными номерами, которые потом он же в гараже поставит на MINI, в котором приехала и передвигалась Вовк. Также Цыганенко помог с поддельными документами и приложил руку к сборке СВУ в арендованном на юго-западе Москвы гараже.

    Цыганенко приехал 30 июля и покинул Россию 19 августа — за сутки до взрыва машины Дугина. Как рассуждала «Фонтанка», технически Вовк необходимы были помощники на месте — закрепить на дне машины СВУ, неотрывно следить за автомобилем.

    ФСБ, назвав имя сообщника, утверждает, что Вовк выехала с парковки следом за Дугиной и лично привела СВУ в действие.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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