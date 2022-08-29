ФСБ опубликовала видео с сообщником Вовк, которую называют убийцей Дугиной

С помощью камер видеонаблюдения ФСБ установила путь Богдана Цыганенко в Россию и выезд из страны за сутки до взрыва машины Дарьи Дугиной. Слежка на парковке фестиваля, подкладывание СВУ и реализация взрыва — пока что всё на плечах только Вовк.

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие называет исполнительницей преступления, действовала не одна. О существовании помощника в лице Цыганенко ФСБ рассказала 29 августа, а чуть позже появилось и видео с его перемещениями по России и в Москве. Вот он показывает пограничникам паспорт, вот пьет кофе на заправке, а вот забирает посылку — утверждается, что с поддельными номерами, которые потом он же в гараже поставит на MINI, в котором приехала и передвигалась Вовк. Также Цыганенко помог с поддельными документами и приложил руку к сборке СВУ в арендованном на юго-западе Москвы гараже.

