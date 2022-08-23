Дугину не могли взорвать в одиночку. Взгляд на уже известные факты

В этом тексте «Фонтанка» не станет перед каждым абзацем упоминать — «как известно». Мы собрали только предельно публичные и не вызывающие толкований сведения. Далее скрепили их здравым смыслом, опытом и оперативной практикой. Диктуем: если украинка виновна, то работала диверсионная группа, а готовил демонстративную ликвидацию — профессионал.



Фото: Следственный комитет Поделиться Поделиться





Значит, так. Фестиваль «Традиция» 20 августа проходил за забором Музея Пушкина в подмосковном Захарово. Дугин выступал с лекцией в 18 часов, на площадке его вместе с дочерью видели в районе 17. То есть они припарковались не позже 16:45 (минуты не имеют здесь значения).

Toyota Land Cruiser Дугина стояла на парковке для участников. По сути, это та же зона, что и для гостей, но отгороженная металлическими секциями. Пропускали по спискам, списки были у волонтеров, постоянной охраны всего периметра не было. Мы же предполагаем, что взрывное устройство было заложено на этой парковке (Если допускать теоретическую вероятность, что заминировали до «Традиции», то теряется весь смысл. Зачем тогда убийцам такие опасности — ехать на фестиваль, следить…) Что такое парковка при таких скоплениях гостей? Заезжают все подряд вразнобой, паркуются где хотят, крутятся на авто, выбирая лучшие или свободные места, кто-то возвращается не вовремя, кого-то в город срывают дела. К тому же к парковке ведет узкая 200-метровая дорога от Звенигородского шоссе. Со второй стороны парковка ограничена забором музея, с двух других — лес и поле. По словам очевидцев, другие машины стояли и вдоль этой дороги, и на обочинах шоссе. Обычная толкотня. Это и есть самое удобное место и время закладывать СВУ. Но!

Во-первых, надо точно знать, что Дугины приедут, а там уж какая разница, куда встанет их машина. Поэтому тут два варианта — либо ждать, либо отслеживать от места отъезда на фестиваль. Ждать — проблемно: надо же где-то встать и наблюдать за вереницей автомашин. Так что наша картина событий логичнее — исполнители тянулись за Дугиными из Москвы. Причем не факт, что Дугины проснулись, сели вместе и поехали. Их машина явно петляла по столице, а наружное наблюдение оказалось цепким.

Поворот к усадьбе, Звенигородское шоссе Фото: «Гугл-панорама» Фото с «Гугл-панорам» 2019 года. Свежие кадры с парковки опубликовал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ Фото: «Гугл-панорама» Поделиться Поделиться





Почему мы с самого начала нажимаем на множественное число, сейчас подчеркнем. Хорошо — припарковались недалеко от Дугиных. Теперь надо незаметно присобачить бомбу. А вот вы пройдите днем по улице, заполненной припаркованными машинами. Попробуйте подойти к одной из них, присесть, а может быть и лечь, да поставить устройство, имеющее магнит для крепления. Просто только на словах. Вокруг прохожие, способные нарисоваться вдруг, и так далее. Тут обязательно нужен напарник. При вопросе он может поддержать своего любой болтовней. Да хоть так: девушка сережку обронила. Мы уж не говорим о таких вещах, как психология. Вдвоем легче во сто крат. Это же не биороботы.

После нужно неотступно следить не за объектом — Дугины никуда не денутся, все одно придут к машине. Наблюдение ведется именно за машиной. Если ты один, то будешь отсвечивать. А машина философа простояла на парковке минимум 4 часа. А если тебе край как захотелось в туалет? Смешно? Может быть, но, пока бегаешь, у Дугиных могут измениться планы — срочный звонок и они рванут куда-то. Опыт состоит как раз в этом, а не в публицистике — кому это выгодно? Дальше — больше. Безусловно, есть взрывные устройства, срабатывающие в точно назначенное время. Заложил, ушел и жди новостей в Интернете. Новости будут, но не факт, что будут трупы. Жертва может выйти из машины раньше и тому подобное. Значит, как это официально и объявлено — взрыв произошел по сигналу, переданному на расстоянии. «Тойота» взорвалась, проехав от стоянки примерно 2,5 км, в поселке Большие Вязёмы, когда девушка выехала на Можайское шоссе (трасса А100). Выделяем: убийцы поехали за ней, прекрасно понимая, что Дугина в салоне нет. А вот сейчас мы не про политологию.

Если целью был Дугин, то хищники это прекрасно видели и у них все пошло не по плану. Вроде бы, надо отменять спецоперацию. Но тогда СВУ уедет с машиной куда угодно — а может и туда, откуда его им не открепить. Рождается главный риск — устройство может быть обнаружено и все их замыслы окажутся на Лубянке. Что за собой тянет немедленную эвакуацию или глубокую конспирацию преступников, как минимум. Мы же не о наркоманах говорим, кто кинул гранату за три рубля и бегом за дозой. Безусловно, никакая «Фонтанка» не может знать, звонили ли из машины скрытого наблюдения наверх — учредителям плана, мол, шеф, надо что-то решать. Это не триллер, где можно допускать любой романтизм. Цинизм большинства заказных убийств состоит исключительно в том, что его рентабельность всегда победит человечность.

Заметим: через двое суток после взрыва со ссылкой на источник, ТАСС написал, что целью была именно Дугина, а не ее отец. «Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна», — утверждал источник. Сам философ после смерти дочери публично о причинах, по которым он в последний момент сел в другую машину, не говорил. Машина же разлетелась на части и загорелась сразу после поворота, под указательным знаком. От этой точки до МКАД чуть больше 25 километров, через Одинцово и Сколково. В обратном направлении можно уехать в Смоленск. Это так называемые стародачные места, так что по выходным здесь курсируют садоводы. Трафик на А100 профильные сайты называют невысоким — дорогу дублирует скоростная и многополосная М-1. Те, кто ехал на фестиваль и возвращался с него, говорили о заторе на повороте, то есть машин было достаточно много. Эта информация доказывает предыдущий тезис. Вывод: то, что взрыв не накрыл других водителей — случайность, а не расчет.

Фото: Гугл панорама Поделиться Поделиться





ФСБ вскоре называет фамилию убийцы — это 43-летняя Наталья Вовк, по информации Госбезопасности — украинская военнослужащая. Она приехала в Россию на MINI Cooper с 12-летней дочерью за месяц до взрыва. Номера были поддельными, ОСАГО тоже. Утверждается, что она сняла квартиру в том же доме, где жила Дугина, следила за ней на том же MINI. Фестиваль, конечно, тоже посетила, вместе с ребенком. Последнее предложение — не смущает?

Ребенку — 12 лет. Он где на жаре все эти часы находился? Слушал рассуждения о евразийстве? И маминого воображения не надо. К тому же, получается, что зло в Вовк было настолько патологическим, что она допускала приношение в жертву своего ребенка. Она что — вдова-шахид, замученного Израилем воина Аллаха?

Можно долго перечислять и прочие моменты. Допустим, предельную ее изворотливость при съеме квартиры, знание минно-взрывного дела, маскировки, отточенность действий, невозмутимость, проработанность схемы отхода с боевой позиции. Подставляйте пропущенное, если считаете нужным.

Вы помните эпопею имени Петрова и Баширова? А они точно не мальчики.

Получается, что это не Наталья, а женский прототип бессмертного романа Форсайта «День шакала». Но даже в литературе это единственный пример работы уникального одиночки. В момент написания текста, СКР признал, что убийство совершено группой. Хотелось бы еще узнать, что это за лица. А уж потом заняться любимым жанром — пожонглировать предположениями. Евгений Вышенков, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

