Петербург налегке. Как провести уикэнд в Северной столице максимально экономно

Если в путешествиях вы не настроены переплачивать и ваш девиз — максимум красоты за минимальные деньги, — вторая часть гида в стиле «Орла и решки» для вас. Мы составили маршрут, «потратив» за два дня около 3000 рублей, но составив наиболее бюджетный и насыщенный вариант досуга. Первую часть гида рамках проекта «Отличный Петербург», о том как провести выходные в Петербурге максимально роскошно, читайте, здесь. День 1



Хостел

Петербург славится ночной жизнью. Но если вы все-таким не настроены гулять ночь напролет, а знакомых или родственников в Северной столице нет, бюджетно переночевать можно в одном из хостелов. На сервисах бронирования жилья можно найти два десятка вариантов в центре города, где можно остановиться меньше, чем за 500 рублей. Да, кровать будет в общем номере, а ванная общей. Также лучше сперва ознакомиться с отзывами. Например, постояльцы самых дешевых номеров на сайте бронирований Ostrovok жалуются на клопов и запах дихлофоса, впрочем, тут же философски замечают, что это «проблема многих старых питерских домов, а не конкретного хостела».

Такие варианты размещения отлично подойдут для любителей экстрима. «Я много останавливалась в хостелах, когда только переночевать, но это было единственное место, где мне было страшно за свою жизнь», — сообщает путешественница, остановившаяся в хостеле на улице Рылеева. Впрочем, что именно заставило ее переживать, девушка не уточнила. На сервисе Ostrovok самый высокий рейтинг в данной ценовой категории у хостела «Тайны Адмиралтейства» — 9.3 балла. Клиенты отмечают чистоту, отсутствие насекомых, хвалят персонал. Ночь в нем в эти выходные обойдется в 450 рублей.



Фото: с сайта Ostrovok.ru Поделиться Поделиться





Обед

После заселения, самое время подкрепиться. Популярностью у экономных туристов традиционно пользуются столовые. Однако мы считаем, что гастрономические впечатления — должны быть неотъемлемой частью культурной программы. Мало кто знает, но настоящий гастрономический кластер «для своих» можно найти в Апраксином дворе. Цены там в полтора или два раза ниже, что в модном фудхолле. Например, во вьетнамском кафе Phuong Dong тарелка фо бо 700 мл обойдется всего 350 рублей, 450 мл том яма — 400 рублей, порция нем с салатом и лапшой — 400 рублей. Заведение — семейный бизнес, который создали выходцы из Вьетнама. Антураж соответствующий. В том же Апраксином дворе — знаменитая китайская «Чуфальня» (стоимость блюд 300–500 рублей).



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Город с воды

Самый дешевый билет на классический маршрут по рекам и каналам обойдется в 1100 рублей. Чтобы сэкономить и не ждать, лучше покупать билеты в интернете. Однако и здесь есть более экономный вариант. Например, компания «Нева Тревел» предлагает маршрут «Город — порт» от причала Эрмитажа иди у Медного всадника до креативного пространства «Севкабель Порт» — всего за 650 рублей. По дороге можно полюбоваться видами Адмиралтейства, стрелки Васильевского острова, Меншиковского дворца. А затем погулять по променаду Севкабеля, зайти на барахолку «Маркет у моря» и заглянуть в новую часть пространства — культурный квартал «Брусницын». Обратно в центр можно отправиться на общественном транспорте. Лайфхак: от «Севкабеля» до метро «Приморская» ходит бесплатный шатл.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ужин

Самый популярный петербургский стрит-фуд, как известно, шаверма. Одно из аутентичных мест, где можно отведать это блюдом, ливанское кафе Wonderful taste на улице Декабристов. Шаверма с курицей на тарелке обойдется в 390 рублей, в лаваше — 250 рублей. Название других блюд могут показаться экзотической абракадаброй, так что можно выбрать наугад или расспросить кассира об их составе. Порции по-восточному большие, а кафе работает до позднего вечера.



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День 2

Завтрак

Еще один популярный гастрономический аттракцион Северной столицы — советский общепит. Для завтрака отлично подойдет историческая «Пышечная» на Большой Конюшенной. Кофе и чай здесь по-прежнему разливают прямо из ведра, на столиках вместо салфеток — нарезанная бумага, а на входе, как и в советское время, всегда длинная очередь. Цена одной пышки — 20 рублей, кофе обойдется в 50 рублей. Так что завтрак вполне может уложиться в 150 рублей. Формально карты здесь принимают, но будьте готовы, что попросят расплатиться наличными.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бесплатная экскурсия

Петербург — сам по себе город-музей. Совершенно бесплатно можно гулять по Летнему и Михайловскому саду, Новой Голландии, набережным рек и каналов. Если хочется не только любоваться, но и узнавать новое, можно воспользоваться готовым маршрутом с сайта и скачать аудиогид. Но есть и настоящие бесплатные экскурсии — их проводят за донейшн, добровольное пожертвование, сумму которого вы определяете сами. Узнавать о них можно через сообщество «Вконтакте». Бесплатные экскурсии есть и у проекта «Открытый город». Лучше планировать и записываться заранее, места заканчиваются быстро. Кроме того, у большинства музеев есть бесплатные для посещения дни, но обычно — в будние.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обед

От культурных впечатлений время снова перейти к гастрономическим. Вкусами Италии можно насладиться в небольшом семейном кафе «Антонио паста песто и тепло» на набережной Обводного канала. Порция аутентичной, домашнего приготовления пасты обойдется в 300–400 рублей, безлимитный кофе — 130 рублей. Если предпочитаете восточную кухню, в узбекском кафе «Аъло Халал» на набережной канала Грибоедова. Тарелка плова (ферганского с говядиной и самаркандского с бараниной) обойдется в 200 рублей, чайник чая — в 20 рублей. Блюда подаются в красивой аутентичной посуде.



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Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бесплатный концерт

Слушать концерты, лекции и смотреть перфомансы в Петербурге тоже можно совершенно бесплатно. К примеру, в это воскресенье в итальянском саду пройдет пикник «Подписных изданий». Зрителей ждет лекция петербургского краеведа Льва Лурье, концерт группы «Добраночь», джазовый перформанс по мотивам творчества Бориса Виана и другое. В эти выходные больше 30 музеев Петербурга открывают свои «представительства» в Летнем саду. Манеж, Эрмитаж и Этнографический, Музей железных дорог, музей-заповедник «Павловск», Музей истории религии, Планетарий и другие подготовили информационные стенды и серии мастер-классов. Бесплатные культурные события происходят и в библиотеках Маяковского и Лермонтова, так что следите за анонсами.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Город с высоты

Петербургские крыши — один из туристических брендов города. Полюбоваться ими можно с главных смотровых площадок города. Билет на колоннаду Исаакиевского собора обойдется в 300 рублей, на недавно открытую башню Думы — 500 рублей. Более бюджетные варианты — звонница Смольного собора (200 рублей). За пожертвование можно подняться на колокольню Владимирского собора. Крыша лофт-проекта «Этажи» тоже платная — 200 рублей. Но билет действует в течение всего дня, кроме того, там по выходным проходят концерты, проход на которые включен в стоимость билетов.



Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Экономно гуляла Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

