Петербург на миллион. Как провести уик-энд в Северной столице максимально роскошно

В рамках проекта «Отличный Петербург» «Фонтанка» предлагает свою версию «Орла и решки» с обзорами luxury-отдыха и предельно бюджетного досуга. В первой части мы расскажем, как провести выходные, ни в чем себе не отказывая. Прогулки на яхте, закрытые концерты и индивидуальный тур по Эрмитажу, а также изысканные рестораны и роскошные отели — это то, что привлекает в город обеспеченных туристов, особенно в условиях закрытых границ.



День 1.

Отель

Самый статусный отель Северной столицы — Lion Palace (бывший Four Seasons) расположился в отреставрированном Доме со львами — бывшей княжеской резиденции XIX века на Вознесенском проспекте. На ближайшие выходные самый дорогой доступный номер — дворянский люкс с одной спальней за 415 680 рублей в сутки.



Постояльцам обещают роскошь царской резиденции в сочетании со всем возможным комфортом, который позволяют создать современные технологии. Помимо спальни c кроватью king-size, в 130-метровом номере есть гостиная и столовая, так что здесь можно не только отдыхать, но и принимать гостей за утренним туалетом, чувствуя себя благородной особой из прошлых столетий. С балкона открываются виды на Исаакиевскую площадь и собор или Адмиралтейство. Стоит ли такое путешествие во времени потраченных денег — решать вам.



Прогулка на яхте

Одна из главных «фишек» Петербурга — путешествие по рекам и каналам. В люксовом исполнении — это прогулка на яхте. Самый дорогой и роскошный вариант, который удалось найти «Фонтанке», — 23-метровая ATLANTIS III. За три часа прогулки придется выложить 270 000 рублей. За это время можно вдоволь позагорать на белоснежной палубе, любуясь видами парадного Петербурга. От жары или дождя можно укрыться в мастер-каюте с большой кроватью, ванной с душем, письменным столом, плазменным телевизором и аудиосистемой. Сервисы по аренде предлагают устроить «под ключ» как вечеринки с выходом в Финский залив и купанием, так и романтические свидания с проходом под мостами. Кейтеринг добавит сверху еще от 100 000 до 150 000 рублей (из расчета на компанию в 10 человек, которых вмещает яхта). Живая музыка — 15 000–20 000 рублей.



Фото: ATLANTIS III Фото: ATLANTIS III Фото: ATLANTIS III Поделиться Поделиться





Ночь в музее

Передохнув в отеле, можно приступать к культурной программе. Поездку в Петербург сложно представить без посещения музея. Состоятельным гостям предлагают не только индивидуальные экскурсии с собственным гидом, но абсолютно эксклюзивный тур, когда в здании нет обычных посетителей. На сайтах учреждений культуры услуги «ночь в музее» вы не найдете, но по индивидуальному запросу организовать такой досуг можно — хоть в Эрмитаже, хоть в Музее Фаберже. В последнем посещение до официального открытия стоит от 30 000 рублей, после закрытия — 150 000 рублей. Маршрут и тема экскурсии заранее обсуждаются с гидом.



Кадр из клипа Тилля Линдеманна «Любимый город» Поделиться Поделиться





Ужин

Вечер летнего дня приятно провести за городом. Одно из самых модных мест в люксовом сегменте — ресторан Eclipse в Репино. Чтобы долго не изучать меню, можно взять сет с живым камчатским крабом. Закуска amuse-bouche, ремесленный хлеб, салат с крабом, печеной клубникой и виноградом, спагетти с оливками и крабом, а также запеченные фаланги с белой спаржей и предесерт вишня-кокос обойдутся в 36 000 рублей. Достойным сопровождением может послужить небольшая бутылка шампанского Pol Roger Brut Reserve за 10 900 рублей.



День 2.

Завтрак

Налюбовавшись видами из дворянского люкса, можно отправиться в находящийся неподалеку ресторан Sea, Signora на Большой Морской улице. Меню, составленное шеф-поваром Антонио Фреза, предлагает микс итальянской и израильской кухни с акцентом на рыбу и морепродукты. На завтрак, который подается до 16:00, можно заказать яичницу с гребешками и черным трюфелем (1 800 рублей), круассан с палтусом, капустой, дзадзики с зеленым чили (900 рублей), кофе доппио (380 рублей) и завершить трапезу коктейлем cipriani. Эта вариация на тему «Беллини», любимого напитка венецианской творческой богемы, из просекко, персикового ликера и персикового пюре обойдется в ресторане в 890 рублей.



Фото: Sea, Signora / Antonio Fresa Group Поделиться Поделиться





Лучший вид на этот город

Одно из самых дорогих развлечений в Петербурге — увидеть город с высоты. Пока обычные туристы поднимаются для этого на колоннаду Исаакиевского собора или колокольню Смольного собора, состоятельные путешественники могут позволить себе вертолетную прогулку. Час полета на Bell 429 обойдется в 250 тысяч рублей, впечатления — бесценны. Вертолет вмещает пять человек.



Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Обед

Время дополнить эстетические впечатления гастрономическими. Панорамы Северной столицы — непременный пункт обеденного меню. С террасы ресторана Bellevue на набережной Мойки можно любоваться главными символами Петербурга — Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Дворцовой площадью. В качестве старта можно взять закуску из мурманского краба с авокадо (2 300 рублей). Блюдо подается в ажурной картофельной корзинке с красной икрой. На первое — свекольник с крабом ( 2 400 рублей). Кульминация трапезы — каре ягненка с печеным баклажаном, страчателлой и соусом из облепихи (3 900 рублей). Все это можно запить шампанским Lanson Le Black Label Brut — 2 500 рублей за бокал! Если роскоши покажется мало, стоить заказать белужьей икры — 60 000 рублей за 113 граммов. И, конечно, взбодриться чашечкой эспрессо за 450 рублей.



Концерт по заявке

Пока театры Северной столицы не вышли с летних каникул, состоятельная публика может заказать себе частное представление. По словам организаторов, спросом пользуются выступления артистов оперы и балета в интерьерах дворцов Северной столицы. Для такого частного концерта можно арендовать площадки Эрмитажного театра, Елагина дворца, «Зал на острову» в Екатерининском парке в Пушкине. Цена аренды может варьироваться от 100 до 200 тысяч рублей, гонорары артистов — от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей, плюс расходы на техническую организацию и кейтеринг.



Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





Ужин

Завершить день можно ужином в ресторане Il Lago на Крестовском острове — излюбленном месте фешенебельной публики Северной столицы. Закуска из 50 граммов хамона обойдется в 6 900 рублей, сырная тарелка — 3 900 рублей, теплый салат с дарами моря — 3 950 рублей, лопатка молочного козленка с овощами — 4 900 рублей, бокал вина Sauvignon Blanc Ronco delle Mele Venica & Venica из региона Friuli venezia giulia — 3 290 рублей (или целая бутылка за 16 450 рублей). Если же вам захотелось подсластить предстоящее расставание с Петербургом, Il Lago десерт из фруктов и ягод за 6 000 рублей — то, что вам нужно.

