Где недорого и вкусно поесть. «Фонтанка» прошлась по небанальным заведениям «для своих»

«Подпольные» кафе, где недорого и сытно, стали одной из визитных карточек Петербурга. Китайские «Чуфальни» и домашний фалафель «Дяди Фади» можно встретить во множестве гидов, а сами заведения становятся мейнстримом, но не все гости считают, что популярность им на пользу. «Фонтанка» прошлась по менее известным местам, которым такие изменения пока не грозят, но где ценник такой же приятный.

Одна из легендарных полуподвальных китайский кафе-столовых, что долгое время скрывалась в недрах Загородного проспекта, как раз недавно после долгого перерыва открылась вновь на пересечении с переулком Щербакова и к ней не зарастает народная тропа. Хоть в основном люди в отзывах пишут, что еда осталась такой же вкусной, некоторыми изменениями остались довольны не все.



От Китая в интерьере осталось очень мало, о Поднебесной напоминают только иероглифы в меню и персонал, повара и рецептура, как говорят в кафе, остались те же самые. Исчезли деревянные стеллажи со всякой китайской всячиной, и возвращать их пока не планируют. На смену подпольному минимализму пришел ремонт в стиле «Икеи», но бонусом к нему стали цивильные туалеты. В день открытия — наплыв посетителей, что закончились столы и некоторые блюда. Отзывы первых гостей в «Яндексе» оказались противоречивые:



«Раньше привлекало это место большими порциями, атмосферой. Сейчас маленькие порции, новый дизайн ни о чем. Взяли 3 блюда на двоих и не наелись, раньше еще и оставалось».

«Очень ждал открытия, но сильно разочаровался, свинина в кисло-сладком соусе была очень соленая и много уксуса, заказали много всего, но пришли только ради пельменей, которые ждали 1,5 часа, и в итоге их так и не принесли, даже после того, как подходило три человека и спрашивали про заказ».

«Лучшая китайская кухня в городе. После переезда качество блюд не изменилось. Возможно, мне показалось, но порции стали немного меньше... цена — выше процентов на десять. Зато стали принимать оплату картой, интерьер стал более современным, много посадочных мест, чистый туалет».



«Соусы стали платными, по 15 р (записала скорее в минусы, потому что 15 р за соевый соус — это такая неплохая статья для дохода). Цены выше, пойдем по цифрам: курица гунбао была 300 р — огромная порция, стала 430 р порция поменьше, — пишет явный завсегдатай Александра Рудометова. — Закончу на позитивной ноте, так как почти все нововведения к лучшему, и за уютный интерьер, нормальный туалет, открытие ООО приходится платить ростом цен, но качество осталось прежним».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всерьез обвинять владельцев в повышении цен странно, а тот, кто так делает, вероятно, не ходит в магазины. К тому же, налоги и аренду никто не отменял. «Чуфальня» теперь работает под ООО «Гуд Спб», зарегистрированном в апреле 2022 года. Компания принадлежит Яо Сяньхуа.



К слову, «Чуфальня» на Апрашке, судя по последним отзывам, осталась такой же антуражной. Там, например, все еще можно купить домой вкусности из Китая, а в туалет советуют не ходить без крайней необходимости. Людей здесь теперь всегда много. Есть и такое мнение: «Когда про неё знало мало народу, было круто. Сейчас — слишком попсово».

«Фонтанка» побывала еще в нескольких скрытых от глаз туристов заведениях, которые пока не подверглись изменениям, где можно поесть вкусно, недорого и атмосферно. Рассуждения о санитарных нормах оставим «Ревизорро». Этот обзор не для брезгливых.



Вьетнамское кафе Phuong Dong на Апрашке Садовая улица, 28–30, к. 15

Рейтинг на «Яндексе» 4,4/5

На улице посреди 15 и 16 корпусов есть вывеска кафе, которая ведет на второй этаж мимо безголовых манекенов и магазина женской одежды. Туалет есть только на этаже, и вход в него по карточкам для сотрудников. Прямо напротив лестницы есть коридор, в конце которого располагается вход во вьетнамское кафе.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зал — небольшое помещение с несколькими столами. Стены украшает огромный веер, фотографии и картины в разных стилях, одна из которых выложена из риса. Много растений и два аквариума с рыбами.



Кафе вот уже четыре года содержит семья, которая приехала из Вьетнама в Россию более 20 лет назад. «Мы сами готовим. Семейный бизнес. Без детей, они учатся в школе и в университете в Петербурге, на биофаке», — говорит владелец Нгуен Ба Тхиеп.



Перекусить заходят вьетнамцы и русские, студенты и рабочие с той же Апрашки. «Люди заходят, им нравится, они передают друг другу», — говорит Тхиеп.

В кафе можно платить картой или наличными. Из еды хозяин советует попробовать фо бо, рыбный суп бун ка, том ям, вьетнамские блинчики немы. Все это стоит относительно недорого, учитывая большой размер порций. Например, тарелка настоящего вьетнамского фо бо 700 мл обойдется всего 350 рублей, 450 мл том яма — 400 рублей, порция нем с салатом и лапшой — 400 рублей, 3 жареных нема — 300 рублей, пирожок бань бао с начинкой на выбор — 150 рублей.

«Восточный двор» на Сенном рынке Московский просп., 10–12Б Рейтинг на «Яндексе» 3,8/5

«Чайхона» находится на складах Сенного рынка и работает более 10 лет. Если войдете через главный вход, придется пройти через торговые ряды, что тоже может стать интересным приключением. Но более короткий путь — через арку со шлагбаумом дома 10–12Б на Московском проспекте. Кафе узнаваемо по пристроенному деревянному крыльцу. Такого здесь больше ни у кого нет. Цены на вывеске замазаны — уже неактуальные.



Внутри чисто, прохладно, залы соединяет деревянный мостик. В глубине есть два топчана, скрытых за занавесками. На кожаных диванах и деревянных трактирных стульях сидят только мужчины, сотрудники рынка и их знакомые. Позже и женщины приходят, но только в компании мужчин. Также из женщин тут официантки в хиджабах и мусульманских костюмах со стразами.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цены заметно ниже средних по городу, но, наверное, на Сенном рынке это самое дорогое заведение. Люля-кебаб и куриный шашлык на мангале стоят по 250 рублей за шампур, столько же — суп шурпа и лагман, говяжий шашлык — 350, плов вместе с салатом и лепешкой, как и таджикский курутоб, — по 300 рублей. Как водится, одного блюда хватает, чтобы наесться. Чайник чая к нему обойдется в 80 рублей.

Неожиданностью стало, что под куриным шашлыком имелось в виду не филе, а куриные крылья. Но они были вкусными. Также гости называют здешнюю шурпу лучшей в районе и хвалят курутоб.



«Таджикистан» Московский просп., 10–12 Рейтинг на «Яндексе» 3,8/5

Чайхана находится на противоположном конце двора от предыдущей. Цены и меню примерно на том же уровне, но интерьер более восточный и меньше народу, чем у соседей, но это в будний день. К тому же на территории рынка есть много небольших павильонов с шавермой, фалафелем, выпечкой, но чтобы поесть сытно и много — это сюда, в эту часть Сенного.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как говорит управляющий заведения Мирзо, в основном сюда ходят его соотечественники, в будни — те, кто работает неподалеку. По пятницам и в выходные гостей очень много — настолько, что может не быть свободных мест. Есть настоящий домашний таджикский плов едут со всего города. В России, как известно, с пловом беда.

«Здесь можно попробовать национальные блюда Таджикистана. Самые вкусные, естественно, — плов, мастава, курутоб. Эти блюда нигде практически не найти, кроме как у нас. Всё есть, мы даже, можно сказать, сидим на полу тут (восточная традиция. — Прим. ред.)», — сказал он.

Некоторые продукты привозят из Таджикистана. Например, напитки, компоты, пахлаву. Мирзо находится в стане пять лет, кафе принадлежит его дяде и работает уже два года.

«Аъло Халал» наб. канала Грибоедова, 52 Рейтинг на «Яндексе» 4,3/5

Это недорогое узбекское кафе хоть и не так запрятано, как остальные, но пройти мимо него можно запросто. Поэтому табличку с надписью «плов — 200 рублей» хозяева выставили в проход очень кстати. Чайхана работает здесь уже 15 лет, если верить поисковику, но ценник за это время вырос приемлемо.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Национальный колорит здесь более гламурный. На фоне играют узбекские песни, еду подают в красивой посуде. Ее привозят под заказ из Узбекистана. В конце меню есть перечень штрафов за разбитые пиалы, тарелки и чайники. Неосторожному гостю придется заплатить от 200 до 3 000 рублей.

Цены низкие, возможно, местами даже экстремально. Чайник чая стоит 20 рублей, тарелка плова (ферганского с говядиной и самаркандского с бараниной) — 200 рублей, вегетарианского — 190. Посетители хвалят лагман за 240 рублей, шурпу за 170. Еще тут большой выбор десертов и очень вкусная халва, которую подают по два маленьких кусочка за 50 рублей.

