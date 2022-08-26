Цены на газ в Европе улетают в космос. Исторический максимум все ближе

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с марта превысили $3500 за тысячу кубометров. Об этом вечером в пятницу, 26 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



По состоянию на 17:04 мск по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, цены на газ выросли на 4,8%, составив 3448,4 доллара за тысячу куб. м. Ближе к 6 часам вечера цена была уже выше $3500. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 3290,2 доллара за тысячу кубометров — она стала рекордной за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

