    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Цены на газ в Европе улетают в космос. Исторический максимум все ближе

    3347
    13 комментариев

    Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с марта превысили $3500 за тысячу кубометров. Об этом вечером в пятницу, 26 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    По состоянию на 17:04 мск по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, цены на газ выросли на 4,8%, составив 3448,4 доллара за тысячу куб. м. Ближе к 6 часам вечера цена была уже выше $3500. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 3290,2 доллара за тысячу кубометров — она стала рекордной за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

    Напомним, цены на газ в ЕС резко подскочили после появления информации, что газопровод «Северный поток» с 31 августа полностью остановят на ремонт, который продлится три дня. Техническое обслуживание пройдёт единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на станции Портовая в Выборгском районе Ленобласти.

    «Фонтанка» писала о заявлении болгарских властей, что они готовы вести переговоры по газовому контракту с «Газпромом». Также стало известно, что власти города Гааги (Нидерланды) попросили временно освободить их от выполнения санкций ЕС в отношении России, потому что пока не могут найти замену «Газпрому».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close